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白牌車接送工人回宿舍　未賺100元車資反被開罰10萬

▲苗栗監理站人員，偕同警方在竹南攔查白牌車，當場查獲1輛載移工回宿舍的白牌車，遭開罰10萬元。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗監理站人員，偕同警方在竹南攔查1輛載著移工回宿舍的白牌車，未賺車資100元，反遭開罰10萬元。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗監理站14日偕同苗栗縣警察局於竹南超豐電子公司附近，針對民眾檢舉疑似白牌車輛予以攔檢，發現銀色自小客車載著1名外籍移工，乘客坦承由超豐電子宿舍至竹南麥當勞付費車資100元，白牌車司機則辯稱為載朋友，拒不承認收取費用，但仍被稽查人員識破，遭開罰10萬元。

苗栗監理站長蘇淑賢表示，以自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定，處新台幣10萬元以上2500萬元以下罰鍰，其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領。

蘇淑賢也指出，有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照，如此重罰不外乎是希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。

苗栗監理站呼籲，白牌車其實就是自用車，不得載客營運，不屬於公路監理機關列管之營業車輛。目前疫情仍在2級警戒，如有乘車需求應選擇合法之汽車運輸業，千萬不要為了一時方便，而搭乘白牌車輛，若因此讓自己成為了防疫破口，實在是得不償失。

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