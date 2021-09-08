變換車道方向燈沒閃5下就開罰？　高市交通局給答案

▲民眾駕駛車輛未依照規定打方向燈 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

網路流傳「車輛變換車道的時候，方向燈至少要閃5下」，否則就違規受罰！對此高雄市政府交通局出面駁斥，這根本就是錯誤訊息，因為法規僅有說要「全程」使用，而非是「閃幾下」。

之前曾經發生民眾開車時，因為變換車道只打了兩下方向燈而被開單的情況，當時駕駛人不服氣向法院提告，表明已有打方向燈，要求撤銷罰單。法官看完蒐證光碟後認為，駕駛人從開始變換車道到完成，並沒有依規定「全程使用」方向燈，確有違規事實，因此駁回訴求，還是得繳納罰鍰。如果在高(快)速公路的話罰3000到6000元，一般道路是1200元。

▲民眾駕駛車輛未依照規定打方向燈 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據「道路交通安全規則」第109條規定，駕駛人變換車道，應全程使用方向燈，所謂「全程」是指，汽車行駛在原本的車道，到變換車道途中，直至變換完成，這整個過程都應使用方向燈。所以，並沒有所謂方向燈應該閃幾下的規定。

交通局提醒，變換車道使用方向燈，是為了使其他用路人預先知其他車輛的行車方向，以為因應，對於道路交通安全的維護，相當重要。所以請開車或騎車上路的駕駛朋友們，養成好習慣，於轉彎或變換車道時，務必全程使用方向燈，以共同維護行車安全。



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