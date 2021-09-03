夜間飄臭民眾睡不著　環局出動嗅覺員判定工廠超標開罰

▲台南市環保局在工廠廢水處理設備處找到異味源，異味官能測定室嗅覺員接力判讀，異味都超標，將依空污法處以10萬元以上2千萬以下罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

怎有一股榴槤味，又像瓦斯味或化學味？台南西港地區民眾陳情，夜間一再聞到異味，環保局快速篩選出數家可疑工廠，明查暗訪後鎖定特定化工廠，9月2日凌晨於工廠廢水處理設備處找到異味源，異味官能測定室嗅覺員接力判讀，異味都超標，將依空污法處以10萬元以上2千萬以下罰鍰。

環保局表示，要成功抓到異味，經驗、運氣以及時間缺一不可，一方面味道可能隨風飄散，有賴有經驗的稽查員判斷風向、評估可能產生異味的類別，逐步鎖定可疑對象有效採樣。最後是採樣後的測定與判讀，過去都是委外執行，時效上不易掌握，去年底環保局成立異味官能測定室並培訓嗅覺員，稽查、採樣、測定一氣呵成。

西港地區8月31日夜間，許多民眾都聞到怪異、不確定的味道的異味，環保局接獲陳情後立即派員到場，雖因當時的風向等因素無所獲，但稽查人員不死心，依陳情的位置、現場風向及風向上游工廠等進行比對判斷，鎖定多家工廠。

9月1日一組稽查人員在西港巡查、稽查可能的工廠，下午確認異味來源，晚上9時許會同採樣人員到工廠周遭，並與地方人士確認是否是所陳情之異味。9月2日凌晨0時30分會同廠方人員進入工廠。

稽查人員進入工廠後逐步查找，終於發現異味來源，原來是廢水處理設備密閉性不足，導致異味逸散以致當地民眾聞到難聞的氣味。除了將依空污法罰鍰外並責成業者改善，如未改善，可按日連續處罰或勒令停工。

環保局長謝世傑指出，環保局過去囿於異味採樣測定特性及外面檢測業者作時間無法及時配合，且委由民間檢測常需耗時2至3週，不僅檢測費用高，也常無法及時得知數據做即時性處理，環保局自去年成立「異味污染物官能測定室」以來，可以透過建立專業官能測定室，針對大台南地區周遭列管的工廠、畜牧場主動進行空氣採樣並自行得知聞臭檢測結果，快速得知空氣污染的程度，針對超標的業者進行開罰及後續改善，以提升空氣品質。

若發現住家周遭聞有不明的臭異味，請立即撥打公害陳情專線0800-066666、06-6572916轉222或1999市民服務熱線通報環保局處理，以有效遏止不法偷倒事件一再發生。

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