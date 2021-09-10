跑得比飛還快！枋山Delta染疫者出院　秘魯嬤鄰居被問：妳不是死了

▲枋山白牌車司機受訪 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋山、枋寮地區今年6月間爆發Delta疫情，造成17人染疫，其中住在祕魯嬤孫鄰居的阿嬤(10)日表示，有的親友問說「妳不是死了嗎？」，還有人看到她「跑得比飛的還快」(國語「避之唯恐不及」意思)；而白牌車司機遭遇更了，不但沒有了收入，連到超商都被歧視。

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枋山、枋寮地區6月間，因祕魯嬤孫返回枋山娘家居家隔離，事後被確診染疫，經基因定序確定是Delta病毒，鄰居阿嬤與祕魯嬤有親戚關係，因祕魯嬤欲就醫等候救護車時，兩人有戴口罩並做簡短交談，事後也感染；加上白牌車司機、乘客及友人等，先後有17人感染，且都感染Delta病毒，經送醫收治治療，造成枋寮果農妻不治，其他感染者陸續治癒出院 。

▲▼枋山嬤受訪，當時一家3人染疫。



最近新北市爆發Delta社區疫情，讓枋山、枋寮染疫的鄉親生活情受到關注；祕魯嬤對面的阿嬤今天面對採訪時表示，已經痊癒出院，身體感覺還不錯，倒是有親友看到她訝異表示，「不是說妳已經死了嗎？」，還有人看到「跑得比飛的還快」。「又不是我們願意被感染」，飽受異樣眼光，讓人情何以堪。

白牌車司機說，確診染疫後，「交代太太萬一病情嚴重，不要插管」；不料出院後遭遇更慘了，「乘客要我換車才要坐」，導致他不但沒有收入，還要被罰，為了照料母親，「每個月都在透支」；連到超商購買用品，都遭到歧視；感嘆「政府要我們自生自滅」；一場疫情，「讓我清楚體驗到人性」。

與白牌車司機一起用餐而染疫的果農，住院42天出院；他表示，當時正是採收芒果季節，因染疫住院，「芒果都爛光了，損失慘重」。他也說，居家檢疫政府有補助，「我們染疫卻沒有補助，相當不公平」。

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