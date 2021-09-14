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社會 社會焦點 保障人權

可疑男綁架哭鬧尿布童...文具店員忙報警　結局大逆轉

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲17歲林姓少年帶外甥外出買玩具，因男童不斷哭鬧，文具店員誤以為發生綁架事件。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市北區17歲林姓少年，相當疼愛1歲半的外甥，日前趁著家人不注意，帶外甥到住處附近的文具店買玩具，因少年不熟悉如何照料幼兒，外甥在店內哭鬧引起店員注意，誤以為男童遭到綁架，經員警到場處理並將2人帶回派出所，確認少年身分是男童的親舅舅，結束一場虛驚。

台中市第二警分局表示，7日傍晚北區民權路某文具店內，1名男子手推兒童三輪車，車上的男童哭鬧不止且全身光溜溜只包著尿布，文具店員工以為是綁架事件立即報警。

警方到場後發現男子疑似因語言障礙無法表達身分，身上又沒帶證件、手機，只好將男子、男童帶回派出所查證身分。經查，男子年僅17歲，是男童的親舅舅，因非常疼愛外甥，故趁著家人不注意要帶男童出門買玩具，卻因不熟悉如何照顧幼兒，導致男童哭鬧不斷，才引起這場誤會。

派出所裡，男童還是一直嚎啕大哭，已為人父的警員林明助研判男童應是尿布已濕，連忙購買尿布及童裝替男童換上，隨後果然男童不再哭鬧，所內同事及洽公民眾見林員的熟練動作，直誇是好爸爸。待男童冷靜，員警將少年及男童帶上巡邏車協助返家，途中正好碰上已急如熱鍋上螞蟻、滿街找人的男童阿嬤及母親，見2人歸來，母親喜極而泣將男童緊抱懷中，感謝警方大力幫忙。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警員林明助熟練地替男童更換尿布。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲男童母親見孩子平安歸來，相當感謝警方幫助。（圖／記者白珈陽翻攝）

第二警分局長陳家銘呼籲，家長應隨時注意兒童動向以免走失或發生意外，若民眾於公共場所發現疑似走失兒童，應立即撥打110報案，或先行將兒童安置在安全處所，再報警請警方到場協助，以保障兒童人身安全。

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