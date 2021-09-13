彰化千萬「凶宅」2折法拍！詢問度破表　民俗專家：千萬別鐵齒

▲彰化一間凶宅法拍200萬元，價格僅周遭房價5分之1，引起熱議。（圖／截取自Google Maps）

記者白珈陽／彰化報導

彰化縣員林市南昌路一間中古透天厝被法院明載為「凶宅」，由於民間忌諱，數十年來歷經多次法拍仍未賣出，經價格調降，如今開價200萬元拍賣，與周遭千萬起跳的房價相比僅須5分之1，超低價格引起民眾熱議，紛紛表示「該出手了！」對此，民俗專家廖大乙表示，要買凶宅自用或投資當然可以，但須將房屋重新裝潢、保持通風，且切記，千萬不能鐵齒！

位於彰化縣員林市南昌路的中古透天厝，屋齡約47年，約40年前，屋主的父親在屋內上吊輕生，自此該房變成凶宅。有民眾透露，20多年前他相中此屋，當時法拍600多萬元，加上附近生活機能成熟，屬於精華地段，幾乎就要成交，但被告知為凶宅後家人大力反對，只好放棄。

據悉，最近因該房的所有人積欠債務，遭到法院拍賣，價格竟只要200萬元，比套房還便宜，由於附近透天厝至少900萬元起跳，該房的超低價讓不少民眾打電話詢問，引發高度討論，有人認為「這個價格，哪管他是不是凶宅，該出手了！」、「買掉再賣也可以再賺一手！」

▲民俗專家廖大乙表示，要買凶宅自用或投資當然可以，但千萬不能鐵齒。（圖／資料照）

對此，廖大乙表示，要將凶宅購入用來投資、自用沒有不可以，不過需要將舊屋重新拉皮、裝潢翻新，並打開窗戶保持通風；另外，入住凶宅不須太擔心，亡者跟新屋主無怨無仇，不會跟著，但千萬不能鐵齒，不要刻意吹口哨，也不能提到類似「我才不怕」的話，並且每年三節都要拜地基主，祈求平安順利。

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