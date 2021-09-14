18歲男怒摑13歲少女強上　怕漏餡還問「會不會講出去」

▲張姓男子透過臉書結識當時年僅13歲的小芳，2人一起在租屋處喝酒，幾杯黃湯下肚後，張男竟對小芳伸出狼爪，性侵得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／台北報導

張姓男子2019年，透過臉書認識當時年僅13歲的小芳（化名），2人相約在凌晨的超商見面後，便一起前往張男的住處飲酒，幾杯黃湯下肚，張男精蟲上腦竟不顧小芳的哭喊和反抗，利用身體優勢，怒打她巴掌逼迫，對小芳性侵得逞。張男事後遭法辦，不服一審判決上訴二審；高等法院審理後，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判有期徒刑7年4月。

18歲的張姓男子2019年3月間，透過臉書社群平台，在網路上和當時年僅13歲的小芳結識，2人在同年4月凌晨相約見面，再由張男將小芳載到租屋處飲酒，未料幾杯黃湯下肚，張男就對小芳伸出狼爪，利用其身體優勢，不顧小芳的哭喊和掙扎，將小芳強壓在床上，對其指侵得逞。

但張男對此仍不滿足，對著仍不停爭執的小芳怒打好幾巴掌，並恫嚇她「妳給我老實一點，不要給我動」等語，讓小芳心生畏懼不敢抵抗後，對其性侵得逞。事後小芳獨自步行離開張男的住處，和友人哭訴剛剛的遭遇，友人聽完也立即告知小芳的哥哥，最後小芳在哥哥的陪同下怒報警驗傷。

高等法院審酌小芳哥哥在偵訊時的證述曾指出，小芳半夜哭著來找他，才知道小芳慘遭張男的毒手，事發後的隔天，小芳的臉還因此腫起來，眼鏡也被張男打歪。

法官也指出，小芳和張男本就無深交，若2人真為兩情相悅，獨處一室若進而發生合意性交，張男為何需要對小芳恫稱「妳給我老實一點，不要給我動」，更也怒打小芳巴掌等行為出現？事發後小芳甚至因為悲劇難以啟齒，還需要透過友人轉述給哥哥，其案發後的驚慌、求救等反應，均與一般女子遭性侵後的驚嚇反應相同，認定小芳確實曾遭到張男性侵。

張男到案後，更一度想以自己國中時曾被判定有智能不足來逃罪，不過法官認為其最近診療紀錄停在5年前，因此不被認可，張男便改向法官哭訴，自己是因為在案發前有飲酒，已經酒醉才進而影響其行為判斷，但卻被法官發現，張男事後曾傳訊息向小芳詢問「會不會把事情講出去？」不採信其證詞。

高等法院指出，審酌張男為滿足一己私慾，利用獨處機會，無視小芳的抗拒對其性侵得逞，造成其一生難以抹滅的陰影，小芳事後更曾對法官表示「我覺得年輕不是理由，後悔也沒有用，希望之後再也不要看到張男，也希望法院可以從重量刑」，而小芳的父親也表態不接受張男的和解，顯見張男至今仍未獲原諒；審酌其當時年僅18歲，思慮未周，加上其國中曾因智能不足而有到醫院就診的紀錄，克制力較低，一時膽大妄為而鑄成大錯，認為原審未審酌張男智識稍有缺陷，量刑過當，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判張男有期徒刑7年4月。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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