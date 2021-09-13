獨／打完高端連衝3次急診！42歲客運司機頻喊累　宿舍休息猝死

▲台中出現首例疑似接種高端疫苗後死亡個案。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市出現首例疑似接種高端疫苗後死亡個案，死者為大甲區42歲洪姓男子，擔任客運司機8年、有慢性病史。據悉，洪男8月24日打完高端疫苗後，出現心跳忽快忽慢不適症狀，之後曾3度掛急診，也多次向公司告假，直到9月6日才回公司上班，未料竟被同事發現猝死在宿舍，洪妻接到通知電話崩潰不已。

洪男在8月24日前往醫院接種高端疫苗後，但隨後就出現身體不舒服。據洪男同事透露，洪男在打完疫苗後頻頻喊累，分別於8月26日、28日以及9月2日進醫院掛急診，隨後返家休養，至9月6日才回公司上班，下班返回宿舍休息，結果下午5時許就被發現猝死在宿舍。

洪男同事表示，洪男很守規矩，當天上班並無異狀，「人都好好的，未料竟發生此事」，感到很訝異、惋惜。

台中市衛生局表示，經調查個案有慢性病史，家屬同意解剖，死因待解剖鑑定，後續將協助調集病歷資料送中央進行疑似救濟審查作業，以釐清死因。

根據統計，台中市至今日為止，已經接獲接種高端疫苗後不良反應通報24案，死亡1案；AZ疫苗接種後不良反應通報490案，死亡88案，莫德納疫苗不良反應通報113案，死亡21案，累計在台中疑似因接種疫苗後死亡已經上升到110例。

空氣清新、吃燒烤沒煩惱

【更多新聞】

快訊／台中首例打高端後死亡 42歲男心跳忽快忽慢急診返家猝死

回母校植名人牌！楊勇緯：一切很不真實，會繼續保持初心

彰化千萬「凶宅」2折法拍！詢問度破表 民俗專家：千萬別鐵齒