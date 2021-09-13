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獨／打完高端連衝3次急診！42歲客運司機頻喊累　宿舍休息猝死

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲台中出現首例疑似接種高端疫苗後死亡個案。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市出現首例疑似接種高端疫苗後死亡個案，死者為大甲區42歲洪姓男子，擔任客運司機8年、有慢性病史。據悉，洪男8月24日打完高端疫苗後，出現心跳忽快忽慢不適症狀，之後曾3度掛急診，也多次向公司告假，直到9月6日才回公司上班，未料竟被同事發現猝死在宿舍，洪妻接到通知電話崩潰不已。

洪男在8月24日前往醫院接種高端疫苗後，但隨後就出現身體不舒服。據洪男同事透露，洪男在打完疫苗後頻頻喊累，分別於8月26日、28日以及9月2日進醫院掛急診，隨後返家休養，至9月6日才回公司上班，下班返回宿舍休息，結果下午5時許就被發現猝死在宿舍。

洪男同事表示，洪男很守規矩，當天上班並無異狀，「人都好好的，未料竟發生此事」，感到很訝異、惋惜。

台中市衛生局表示，經調查個案有慢性病史，家屬同意解剖，死因待解剖鑑定，後續將協助調集病歷資料送中央進行疑似救濟審查作業，以釐清死因。

根據統計，台中市至今日為止，已經接獲接種高端疫苗後不良反應通報24案，死亡1案；AZ疫苗接種後不良反應通報490案，死亡88案，莫德納疫苗不良反應通報113案，死亡21案，累計在台中疑似因接種疫苗後死亡已經上升到110例。

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