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社會 社會焦點 保障人權

狠男教訓吸毒女友！皮帶狠抽重拳猛打凌虐　丟房間等她死亡

▲▼高雄高等法院。（圖／記者吳世龍攝）
▲高等法院高雄分院。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

屏東陳姓男子不滿女友疑似施打海洛因，徒手及以皮帶來回抽打女友頭部等部位，造成女友身上有29處銼力傷，導致橫紋肌溶解症死亡，屏東地院依傷害致死罪判處他有期徒刑8年，陳不服上訴，高等法院高雄分院宣判，維持一審原判，駁回陳男上訴。

判決指出，陳姓男子與李姓女子為同居的男女朋友，陳男於2019年8月29日19時，在屏東住處2樓的浴室前，看到女友疑似在施用毒品海洛因，因而心生不滿想教訓李女。陳男先徒手毆打李女臉部數次，並抓取她的頭髮拖行至2樓房間內，進入房間後改以皮帶抽打她全身數十次，又以拖鞋及徒手毆打臉部。

同天晚上21時多，他再次返回房間以皮帶抽打女友全身數十次，全身總計有29處鈍力傷、臉部多處擦挫傷、上下嘴唇擦挫傷腫脹、額部及頂部與枕部中央頭皮下出血等傷勢，進而導致橫紋肌溶解症死亡。

一審屏東地方法院法官認為，陳男未控制情緒，用皮帶及徒手猛烈毆打女友，且不顧她不斷哀號仍持續毆打，顯見陳男毆打時不顧輕重，自我控制能力不佳，又沒立即將人送醫，就不管她讓她倒在房內，又加上陳男始終矢口否認犯行，並於案發後逃離住處，還一度返家企圖滅證，犯後態度不佳；但審酌他已與被害人家屬達成和解，並已賠償部分款項，因此依傷害致死罪判處8年有期徒刑。二審高雄高分院審理後維持原審刑度，駁回上訴，仍可上訴。

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