帶隊KTV慶生竟狂摸女輔導長　邪淫連長爆打值星官下場曝光

▲徐姓連長帶著男女官兵到營區外KTV剛唱歌喝酒，竟對女性官兵毛手毛腳又毆打下屬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪靖宜／高雄報導



一名陸軍步兵訓練指揮部徐姓上尉連長以幫連隊女輔導長慶生為由，帶著10多名官兵到KTV飲酒作樂，他醉後對女輔導和女兵長毛手毛腳，女兵男友見狀上前阻擋，竟被徐呼巴掌；徐酒後回到連上，又質疑值星官為何沒出席慶生會，打了值星官一巴掌，事情鬧開後，徐被依違反國軍風紀記2大過2小過，一年內累積3大過免職，徐不服提告認為處分不符比例原則，法官認為國軍於法並無違誤，駁回徐男之訴。

判決指出，徐姓男子於2016年10月任職陸軍步兵訓練指揮部上尉中隊長期間，沒主持中隊早點名，部隊野操課期間又未隨隊跟課，且擔任彈藥領取人沒負起彈藥保管責任，甚至沒報備擅自離營等行為，被記過1次處分。

後來徐男被調到第1營第3連上尉連長期間，在2017年7月時，以幫某位女輔導長慶生為由，帶著男女官兵共10多人，前往營區外的KTV包廂唱歌喝酒，還趁著酒意，搭輔導長肩，還對一位女兵毛手毛腳，女兵開口勸：「站遠一點不要站這麼近！」，但沒想到男友在旁阻擋，還被他摑掌。

種種失控行為還沒結束，慶生會飲宴結束，返營後他又對執行值星官動手，質問他：「為何沒有參加餐敘」，事情曝光後軍方介入調查，發現徐不但在KTV上騷擾女性官兵，還曾動手毆打數名部屬，軍方決議以違反軍紀記2大過2小過，加上前案1小過，一年內累積3大過免職。

徐男不服以上懲處案，申請權益保障，到高雄高等行政法院審理後，法官逐一審查各處分，認為軍人負有保衛國家安全對外作戰武裝任務，本得採取較嚴格標準，他為就部隊主官毆打部屬，情節重大，軍方處分於法並無違誤，駁回徐男之訴。