女外送機車皮帶突斷！客人求「不要回報」　背後原因暖哭

▲女外送員在送餐突中機車皮帶突然斷掉。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳怡靜／綜合報導

外送員平時趕著送單，難免會在路上碰到突發狀況。一名女外送員分享，日前跑單途中機車皮帶突然斷掉，根本發動不了，連忙打電話告知客人，沒想到女客人不但沒生氣，反而擔心她會餓肚子，要她直接把餐點吃掉，「吃飽了再去修車齁，妳不要回報，我就當作收到餐了」，讓原PO瞬間暖哭。

「這是一個微落淚的故事...」該名女外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，日前晚間送餐時，機車皮帶突然斷掉，一陣慌亂之下，她決定先致電向客人說明狀況，沒想到話才說一半，女客人直接打斷她說，「妳現在就把那個麵吃掉，我就當作我已經收到餐了，妳聲音聽起來很年輕，我應該都可以當你媽了，聽話，妳就把麵吃掉，真的」，對方也不斷叮嚀她，「不要餓肚子，吃飽了再去修車齁，妳不要回報，啊我就當作我收到餐了。」

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▲客人不但沒有生氣，還擔心女外送員會餓肚子。（圖／翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

原PO聽完感動地直呼，「素未謀面的馮小姐，讓我在晚間八點多的馬路邊感動噴淚。」她也透露，自己兼差跑單三年多，第一次半路出狀況，當下相當慌張，本來想走路送去，擔心麵會糊掉，「所以打給客人其實是想給她選項，看是否願意等等我，或是要取消退費，沒想到話未說完就得到這麼暖的回答，我自己也是傻眼了，後來講電話時感動到聲音都有點顫抖。」

貼文一出，網友們紛紛感動地直呼，「這客人，也太暖」、「客人會有好報，您盡心盡力也會否極泰來的」、「這種正能量希望每天都能來一點」、「世界上還是有好人，加油啊」、「很棒你種了很多好的種子，所以遇到好的客人」。