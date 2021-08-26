解決數萬管「陳年老尿」！法務部長召集檢察長開會討論

▲台灣高等檢察署檢察長邢泰釗提到全國地檢署陳年老尿的問題。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

全國各地司法警察毒品案件所採集的尿液，最後都會送到各地檢署保管，這也造成各地檢署中，存放了數萬管「陳年老尿」。法務部長蔡清祥為此，特別在全國檢察長會議中提出，最後找到解決方式，預計在今年底，就能銷毀掉80％的「陳年老尿」。

台灣高等檢察署檢察長邢泰釗，帶領台高檢團隊與記者說明近期檢察業務，包括國安案件的檢討與策進、贓證物的保管與策進、以及資通新型態犯罪的現狀與檢討等三大區塊。其中再說明贓物保管部分，邢泰釗特別指出，法務部對於贓物保管問題非常重視，因此台高檢也通令各地檢署需要妥善處理贓物，對於大型證物，都依《刑事訴訟法》規定，儘速變價，免得贓證物折損價值，也經常有新聞報導，提到地檢署拍賣贓物的盛況。

但邢泰釗話鋒一轉，提到尿液保管問題。他指出，因被告通緝、案件部分確定、或者緩起訴處分尚未期滿等等原因，讓被告採集的尿液一直藏放在贓物庫，成為俗稱的「陳年老尿」，經過統計後，各地檢署竟有高達數萬管「陳年老尿」，讓地檢署頗傷腦筋。

對此，法務部長蔡清祥決定集思廣益，在全國檢察長會議中，提出討論。邢泰釗指出，這次會議最後決定，除了通緝的案件無法銷毀外，偵查中的被告對於檢驗的結果無意見者，就可以提前銷毀；另外審判中未確定案件，則由公訴檢察官向法院請求准予發還後，再予以銷毀，預計年底前將可銷毀80％的「陳年老尿」。

另外蔡清祥也補充，「若是法院不准，那對不起，我們起訴後就會交由法院去保管，若是在判決確定後要銷毀，那一定要做確實的查證，這些毒品有沒有被調包，這是一個整套的措施，所以未來對於毒品的管理及所有贓證物的管理，希望不會再有可疑的弊端發生。」

▼法務部長蔡清祥在全國檢察長會議後，訂出解決陳年老尿的方法。（圖／記者吳銘峯攝）