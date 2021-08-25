僱主變袋屍！派遣工悶殺僱主一度無罪改判15年定讞

▲派遣工狠心殺害雇主，又切割帆布、繩索，袋屍包裹。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市派遣工林文成，因有吸毒惡習，工作態度不佳，不但積欠同為房東的曾姓僱主房租，還私下仲介工人。曾姓僱主不滿，要求他搬出住處；林男憤而將曾男掐死藏屍，最後因屍臭太重東窗事發。一審一度判決林男無罪，但二審改判18年，更一審又改判15年。案經上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。

本案發生於2017年8月間，有吸食安非他命習慣的林男（50歲），與死者曾姓僱主，2人關係亦師亦友，僱主除了仲介工作以外，還提供房間收容林男。但林男因工作態度不佳，多次與僱主發生口角。案發前，林男因積欠2個月房租，又私下仲介工人，引發僱主不滿。

當年8月10日凌晨，2人在宿舍發生嚴重口角，林男憤而將僱主掐死，隨後搜括他身上3千元，並將他衣服剝光以尼龍繩綑綁，再用帆布包裹後裝入麻布袋，棄屍倉庫。為了掩蓋屍臭，林男還噴灑洗髮精、點蚊香，更故布疑陣，留假字條給曾男。不過屍臭實在太臭，屍體在7天後被人發現，檢警鎖定林男涉有重嫌，將他逮捕後起訴。

不過一審桃園地院審理後，認為不能因為死者遭綑綁就被認定為他殺，再加上死者有糖尿病、高血壓等病史，不能排除死者因糖尿病之低血糖休克，或高血糖及酮酸中毒而死亡及其他死亡原因，故判處無罪。判決出爐後引發譁然。

案件上訴二審後，高等法院改採信檢方提出的證據，在死者房間內找到切割過的紅色尼龍繩、帆布，與綑綁死者的尼龍繩、帆布等切割痕跡吻合；另外警方還沒確認袋中死者身分時，詢問林男，林男竟回答「確定袋子裡面是我老闆了嗎？」顯見林男卻有重嫌。高院另外還根據部分客觀事實，改認定林男有罪，二審將他依照強盜殺人等罪，判刑18年。全案再經撤銷發回，更一審仍認定有罪，判刑15年。案件上訴最高法院，最高法院25日駁回上訴定讞。