他賣「4號仔」採高端模式　老主顧洗腎10年...繼續捧場

▲北市刑大查獲藥腳，追查出幕後毒販，最後在樹林將人一舉逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵一隊追查毒品來源，發現4名藥腳都是向同一上游買毒，追查幕後主嫌，發現毒販竟把海洛因加入針頭，方便毒蟲加入食鹽水直接施打，每支含毒品的針頭賣1500元，最後在樹林逮捕毒販並搜出35萬元，毒販表示，「這些錢是要準備毒品交易」。

警方調查，從2021年間查獲多起毒品案件，藥腳均供稱來自1名53歲的梁姓男子，警方追查梁藏身在新北市樹林區，隨即在9月初前往逮人，並當街攔查正要上小黃的梁姓男子。

▲北市刑大發現，梁姓毒販將毒品注入針頭(紅圈)，最後隨針頭販售，每支售價1500元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後在梁男身上查獲1支含有海洛因毒品的針頭以及35萬元，梁男才坦承「是準備要出門交易」，但還沒聯繫對方就被警方逮捕，警方又在梁男的租屋處查獲57萬元現金以及安非他命吸食器。

梁姓男子向警方供稱，向上游毒梟購買1兩海洛因約10萬元，共計有37.5公克，主打買海洛因送針頭，將0.2公克的毒品放進針頭針筒組，以每支1500元的價格販售，進10萬元的海洛因最後可賣出28萬多元。

警方事後發現，梁姓男子做事相當謹慎，非但向朋友以每個月5千元的房子租屋，每次都要毒蟲自己來家中購買毒品，絕對不會在外面交，甚至還裝上監視器，過濾每個來買毒的客人。

警方查出，梁姓男子將毒品賣給下游牟利，有1名47歲的許姓毒蟲，前後10年購買梁提供的毒品，利用「走水路」（意指透過針頭，將毒品注射進入血管）的方式施打毒品，每週要洗腎3次，但仍不怕堅持要繼續購毒施用。

警方訊後依照毒品罪嫌將梁姓毒販移送法辦，最後新北地方法院也裁定收押，警方目前也將持續追查毒品來源，也呼籲民眾，毒品戕害國人身心，且一施用除了成癮還會觸法，希望民眾切勿以身試法。

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