他深情看著亡妻的雪納瑞　解鎖「紙蓮花」秘密...警看呆

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名鄭姓男子13日深夜駕車外出，被巡邏員警發現闖紅燈右轉，立刻鳴警笛示意受檢，鄭男一臉慌張，哽咽向員警表示，近日妻子過世，背包裝的是「紙蓮花」，他早已浪子回頭不再吸毒，經警方好言相勸，他才坦承背包裝的是毒品，訊後依法送辦。

▲高雄男闖紅燈右轉，警方示意停車受檢。（圖／記者許宥孺翻攝）

苓雅分局福德二路派出所13日深夜11點55分在轄內發現，一部自小客車無視員警就在旁邊，直接闖紅燈右轉，警方立即鳴警笛，示意駕駛停車受檢。

警方見鄭姓駕駛一臉神色慌張，強調自己不再吸毒，娶老婆後早已浪子回頭，但下秒突然哽咽表示，老婆近日過世，因為心情低落，沒注意到號誌燈才會闖紅燈，還強調員警若不相信，「車子隨便你們看！」

▲▼法拉利包一夾層被上密碼鎖，鄭男辯稱裡頭裝「紙蓮花」，要燒給太太。（圖／記者許宥孺翻攝）



經鄭男同意後，員警便查看車內物品，發現一顆印有法拉利的紅色背包，其中一個夾層被上密碼鎖，不過鄭男拒絕打開，辯稱裡頭裝的是「紙蓮花」，是殯葬社要他拿過去，到時要一起火化。

▲鄭男坦承背包裡裝毒品。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方好說歹說，希望鄭男好好想想過世的妻子，早日浪子回頭，鄭男又哽咽看向車內，和愛妻共同飼養的雪納瑞「妹妹」，便向警方坦承包包內確實有毒品，並打開密碼鎖讓警方查看，共查扣海洛因9包、安非他命7包還有玻璃球等施用工具。

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