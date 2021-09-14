花環送到國外！朱學恒用德文「爾俸爾祿，民膏民脂」嗆謝志偉

▲朱學恒送花環到駐德台北代表處辦公室。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒）



記者崔子柔／綜合報導

「宅神」朱學恒6月1日送4盆花籃給中央疫情指揮中心，上面標註「 爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，遭告妨害公務，台北地檢署認定朱無侮辱公署犯意，因此處分不起訴。朱學恒昨（13）日又送了4個花環到德國柏林的駐德國台北代表處辦公室前，「希望你能看懂」。

朱學恒昨晚在臉書PO文表示，「親愛的謝志偉代表，身為一個納稅人，小弟一直覺得你在德國沒有很認真地盡到增進台德關係的責任，反而花了比較多時間在鬥爭出錢養你的國民，實在很糟糕，尤其你又誤解甚麼小弟沒再送花因為知錯了，我只好用行動糾正你」。

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▲▼朱學恒送花環到駐德台北代表處辦公室。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒）



朱學恒提到，柏林的花店員工覺得台灣的花環漂亮又有創意，還特別替花環和代表處名牌合照，他在花環上貼了當時送到指揮中心的文字，「爾俸爾祿、民膏民脂、下民易虐、上天難欺」，並以德文翻譯，最後表示，「希望你能明白台灣的民眾對你的諄諄教誨，路過的德國朋友看到了，也記得要對他們解釋戒石銘的意思喔，不要只會氣噗噗唷，回到台灣，也歡迎你對民眾提告，小弟等你」。