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診所被Delta連累！網喊「別幫機組員看病」　陳時中：他們有權益

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中認為，網友呼籲不要幫機組員看病「這樣是不對的」。（圖／指揮中心提供）

記者林育綾／台北報導

桃園一間診所日前幫一名機師看病，結果意外驗出確診Delta變種病毒，除了該機師因違規被開除，更牽連診所被迫停診14天。網路上有呼聲提出「機組員不要去看病」；不過陳時中表示，呼籲不要讓機組員看病「那是不對的」，強調「任何人都有可能帶病毒，疫情要對付的是病毒，不是人」。

長榮確診機師案16120因違反防疫規定，擅自到桃園一間診所就醫，結果意外驗出確診Delta變種病毒；不僅機師被長榮航空開除，更連累該診所直接被關門14天「全員隔離」。診所醫師怨嘆，即使幫忙抓到Delta、醫護防護配備穿戴齊全，衛生局做出隔離命令前卻連問都不問。

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網友看了也紛紛說「機師本來就不該去診所就醫，應該打1922」、「診所不應該再幫機組員看病」。不過今（10）日中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，呼籲不要讓機組員看病，那是不對的，「任何人都有可能帶病毒，疫情裡要對付的是病毒，不是人，而人當然都不希望染疫，我相信也沒有人要去染疫。」

他也補充，關於診所被迫停診，都有相關補償措施。不過針對呼聲「不要幫機組員看病」，他認為非常不妥，他相信沒有人想染疫，「好像最近只有一個人特別說不戴口罩要染疫，這樣很特殊、很不好的想法外，沒有人想去染疫，要因應對付的是病毒。」

他提到，當然機組員現在出了些問題，但不是他們出的問題特別多，只是從境外進來有時會帶些相關變異株的病毒，所以大家特別關心，但強調「關心的是這個變異病毒株，不是這些人」。

至於機組員違規，陳時中表示都有相關處分，不過他認為，大部分機組員都是競競業業，天天都進出一個染疫情況特別高的地方，當然非常注意，雖然有個別案例，但相對來講不能算特別多。

他表示，應該給機組員多鼓勵，呼籲不要幫機組員看病「這樣是不對的」，強調「他們有看病權利」，只要依訂規定安排去看診，有時候若是在自主管理期間，機組員可以報告TOCC、說明身份別，但都有看病的權益。

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