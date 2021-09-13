學生打BNT「11個必問QA」！疫苗假怎麼請、填不打能反悔嗎一次看懂

▲學生9月23日起開打BNT。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／整理報導

12～17歲青少年族群將於23日起開打BNT疫苗！而今（13）日也是繳交施打意願書的截止日，仍有許多家長擔憂副作用，選擇先觀望，但心中仍有許多疑問。對此，《東森新媒體ETtoday》根據疾管署「COVID-19疫苗學生校園接種作業問答輯」整理11個大人小孩最想問的接種QA，帶你一次看懂。

以下為12～17歲青少年接種疫苗重點：

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Q1.COVID-19疫苗校園接種作業實施對象為何？

A：校園接種作業實施對象：我國國小、國中、高中、高職及五專1至3年級（含17歲（含）以下專四及專五）學生、少年矯正學校及輔育院學生，以及自學學生，含境外臺校、外僑學校，但不含補校。

Q2.是否強制接種COVID-19疫苗？

A：不是，學生接種COVID-19疫苗，是採自願且需經家長同意方式辦理。只有家長在「COVID-19疫苗接種通知說明及意願書」上簽選同意且簽名之學生，才予以施打疫苗，未經家長同意者不予接種。

Q3.COVID-19疫苗接種作業，家長是否只要簽一次意願書？

A：COVID-19疫苗需接種2劑，2劑接種作業皆需請家長同意並簽署意願書。

Q4.我現在17歲就讀五專4年級，是否可在校園集中接種作業時接種COVID-19疫苗？

A：可以。五專校內17歲（含）以下專四及專五學生，請學校調查接種意願造冊後，與五專1至3年級學生一併安排校園集中接種作業。

Q5.在學校接種COVID-19疫苗，需要付費及攜帶證件嗎？

A：無需付費，請攜帶健保卡，接種第二劑疫苗時請攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」。

▲德國BioNTech新冠疫苗。（圖／路透）

Q6.學校集中施打無法獲知學生疾病史，接種疫苗是否安全？

A：校園集中接種作業由衛生所或合約院所等專業醫療團隊入校提供接種服務，且在疫苗接種前必須先經醫師的詳細評估診察，以確認個案身體健康狀況，以及是否有疫苗使用禁忌症等，再決定可否接種，安全性與自行前往醫療院所接種相同。

Q7.COVID-19疫苗可與同樣是以校園集中接種的流感疫苗或HPV疫苗同時接種嗎？

A：不可以。目前COVID-19疫苗與其他疫苗不得同時接種，並應間隔至少7天。

Q8.如學生家長同意，但接種當日學生不願意或無法於學校安排接種日施打，可否再接種？收費方式為何？

A：可以。具接種意願但無法於指定日接種之學生，需持學校發給之「補種通知單」至指定之衛生所或合約院所接種，免費接種COVID-19疫苗。若無補種通知單，合約院所因無法確認學生接種紀錄，無法提供公費疫苗接種。

Q9.學生家長原來不同意小孩接種COVID-19疫苗，但後來願意接種了，該怎麼辦？

A：若學校已完成集體接種作業，家長可持學校發放的「學生COVID-19疫苗接種後注意事項暨接種通知單」，於學校排程接種日之後至衛生局指定衛生所/合約院所接種。若學校尚未完成集體接種，請家長向學校校護或導師提出「COVID-19疫苗接種通知說明及意願書」修改，即可於學校集體接種時完成接種。

Q10.接種單位如何確認完成學童之接種作業？

A：接種當日，校方班級導師/帶隊老師將「COVID-19疫苗學生接種評估暨意願書」分發予接種學生，以供接種單位比對，接種時，協助再確認學生身分。接種單位於學生接種後，依次回收學生之「COVID-19疫苗學生接種評估暨意願書」，以作為接種作業完成的確認證明。

Q11.疫苗假要怎麼請？

Ａ：若接種後不舒服，或自願到醫療機構施打者，可向學校申請疫苗假，不會列入出缺席紀錄，以3天為原則（含接種當日），必要時得延長；家長如有請假照顧孩子的需求，亦可申請防疫照顧假。

▲學生族群將打BNT疫苗。（示意圖／記者湯興漢攝）

針對家長質疑打BNT恐引發心肌炎，中國醫藥大學兒童醫院兒童感染科主任黃高彬受訪時坦言，目前國外接種BNT發生心肌炎機率約百萬分之100到160之間，好發在年輕男性身上居多，有時也與體質有關，不過心肌炎有時能自己痊癒，多數不會有不好的後遺症。

黃高彬提醒，心肌炎多發生在接種後5到10日，症狀為胸口悶、呼吸不順、會喘，若有這些症狀應盡快就醫，也建議學童接種後可以多喝水、避免劇烈運動、適當休息。且有證據顯示，相比有打疫苗者，沒有打疫苗的染疫者，更容易發生心肌梗塞、缺血性問題，產生心血管狀況風險更超過3倍以上，建議家長可以讓青少年接種。