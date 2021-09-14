台灣泡麵霸主是誰？老饕選出「1帝3王」：小碗的也超很吃

▲台灣泡麵霸主是哪一款，眾網票選出「1帝3王」。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

準備過程簡單且口味多元的泡麵，是許多人不想煮飯時的好食物，也是防災防疫必備的生活物資之一。一名網友在批踢踢詢問，台灣泡麵的品牌、口味選擇非常多，其中能稱為「台灣泡麵霸主」的是哪一款，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，台灣的泡麵琳瑯滿目，最不推薦的款項，大家難得有共識，「那麼最推薦，堪稱台灣泡麵霸主的，是哪款呢」、「個人首推台酒花雕雞，一碗才40多元，料給豐富，再加蛋和一些蔬菜就超級好吃，各位老饕覺得呢？」

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貼文一出立刻引發網友熱議，有非常多網友贊同原PO，「花雕雞麵是不能少的台灣泡麵之一」、「近期是花雕雞稱霸」、「絕對是，尤其是冬天吃」、「台灣朋友拿一碗送我吃的時候感動到不行」、「是花雕無誤」。

也有許多人分享心中的最佳答案，大致上分為三個品牌，分別是「滿漢大餐才好吃」、「滿漢大餐蔥燒牛肉麵沒有之一」、「最強應該是滿漢」、「明明就是滿漢大餐」、「滿漢打贏全部」。

其次是「一度贊，爌肉麵才是王道」、「一度贊，蔥燒牛肚麵啦」、「一定是一度贊」。第三名則是，「來一客鮮蝦麵笑而不語」、「小碗裝的是來一客NO.1」、「來一客秒贏全部」、「來一客，這種小碗的也很好吃」。

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