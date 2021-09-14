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家門口不明包裹真相曝光！陳水扁：「報案多日」感謝警方今天才來

▲台南市警一分局警方，正討論如何追查放紙袋在阿扁家門的人。（圖／記者林悅攝）

▲台南市警一分局警方，正討論如何追查放紙袋在阿扁家門的人。（圖／記者林悅攝）

記者董美琪／綜合報導

高雄市議員陳致中13日在臉書爆料，父親、前總統陳水扁台南住家門外7日遭不明人士放置「可疑包裹」，已經報警處理。台南警方調閱監視器畫面，發現是外籍看護把寫有陳水扁名字的信封、舊衣服等物一同丟回收，但清潔人員疑似以為是私人物品誤丟，所以放回阿扁住家門口，初判「烏龍一場」。不過陳水扁頗有微詞，認為7日就報案了，警察今天才來。

▲前總統陳水扁出席「臺北設市百年交流分享」。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統陳水扁。（圖／記者林敬旻攝）

陳水扁透過兒子陳致中臉書回應：

感謝警方今天傍晚才來詢問阿扁本人和外勞，並履勘現場。距9月7日晚上請大樓管理中心幫忙報案，已事隔多日。

今年是911事件20週年。阿扁對收到不明郵包，衣服包藏有硬硬的東西，當然心生恐懼。阿扁怎麼知道該東西是不是危險物品，或者有沒有針對性。

幾天過去了，沒有看到警方來到現場並訊問相關人等，阿扁才在昨晚去電派出所所長，並在早上要求大樓管理中心督導務請警方積極辦理。

阿扁感謝警方的辛苦，但也要籲請警方充分瞭解當事人每天生活在恐懼之中的心情，從速偵辦為感！

《代發陳前總統說明》 感謝警方今天傍晚才來詢問阿扁本人和外勞，並履勘現場。距9月7日晚上請大樓管理中心幫忙報案，已事隔多日。 今年是911事件20週年。阿扁對收到不明郵包，衣服包藏有硬硬的東西，當然心生恐懼。阿扁怎麼知道該東西是不是危險...

陳致中發佈於 2021年9月13日 星期一

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