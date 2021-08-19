陳水扁又住院嚇壞支持者　晚間親曝最新病況

▲陳水扁住院，自稱變電線象人。（圖／翻攝陳水扁臉書）

記者蘇晏男／台北報導

罹患睡眠呼吸中止症的前總統陳水扁，其臉書粉專「陳水扁新勇哥物語」19日一早突發文寫道「阿扁又住院了」，讓支持者相當憂心。對此，晚間陳水扁透過留言，感謝大家的關心，並表示經過2次手術後，症狀已從重度，改善到現在的中度，但還是有血氧濃度過低的問題。

該臉書19日PO出陳水扁照片，只見他戴上陽壓睡眠呼吸器，頭部貼著多個透氣膠帶，神情看似略臉放空無神，並用簡單字眼寫著「阿扁又住院了」，並自嘲「電線象人」。

支持者見狀，紛紛留言表示，「祝福陳前總統早日康復」、「希望您多保重身體，早日康復，一切平安」、「唯一台灣人民的總統，一定會好起來」、「保重身體，一定要恢復體力」、「阿扁總統早日康復啊！身體要顧好啊」。

到了19日晚間7時20分許，陳水扁透過留言區回應，表示，「阿扁特別謝謝大家的關心！睡眠呼吸中止症問題，經過北榮、中榮2次手術，從重度改善到現在的中度，還是有血氧濃度過低的缺氧問題。就全權交給高長醫療團隊來照顧跟治療！」

另外，陳水扁兒子、高雄市議員陳致中上午則透露，父親是在高雄長庚醫院主治醫師的建議下，安排進行睡眠呼吸中止症的追蹤檢查，時間從18日晚上10時至19日早上6時，目前已返家休息。

其實，陳水扁在今年五月也在臉書PO出一張住院照，全身貼滿電線，自嘲「阿扁不是天線寶寶，卻是一夜的電線人」，他解釋，自己不是電擊急救，不是小針美容，尤非綁票凌虐，而是睡眠呼吸的檢查，「對扁而言，這樣的檢查已經第N次，只要還能呼吸，活著就有希望」。