陳水扁台南家門「可疑包裹」真相曝光！紙袋有2物品　警追神秘人

▲前總統陳水扁位在台南東區的住處7日驚傳遭放置「可疑包裹」。（圖／記者林敬旻攝）

記者林悅、柯沛辰／台南報導

高雄市議員陳致中13日在臉書爆料，父親、前總統陳水扁台南住家門外7日遭不明人士放置「可疑包裹」，已經報警處理。台南警一分局到場發現，紙袋內裝有舊衣服、一把刷子，將調監視器釐清放置者是誰。

據了解，前總統陳水扁台南東區住處門口被放置一個A3大小的公文紙袋，上頭寫有陳水扁的姓名。由於大樓管制森嚴，非外客可隨意進出，包裹如何突破大廳門禁、電梯，送到阿扁家門，引起警方相當程度重視。

警方調閱監視器畫面追查，發現是外籍看護把寫有陳水扁名字的信封、舊衣服等物一同丟回收，但清潔人員疑似以為是私人物品誤丟，所以放回阿扁住家門口。後來，看護發現門口有紙袋，才向管理員反映，因此警方初判應該是「烏龍」一場。

▲台南市警一分局警方，正討論如何追查放紙袋在阿扁家門的人。（圖／記者林悅攝）

不過，警方認為，看護雖將家中信封等回收物丟棄，但並沒有丟棄刷子，所以究竟刷子從何而來？紙袋是不是清潔人員放回門口？還有待進一步調查釐清。目前警方為求慎重，還在過濾相關監視影像，追查是何人放在扁家門口、為何放刷子？是純粹好心或有其他動機，將一步釐清。

▼陳致中爆料，父親陳水扁家門外突收可疑包裹，已報警處理。（圖／記者賴文萱翻攝）