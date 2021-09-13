奧運桌球混雙銅牌得主鄭怡靜拜訪市議會　郭信良熱情歡迎

▲奧運桌球混雙銅牌得主鄭怡靜等人，到台南市議會拜訪，郭信良議長等人一同接見，議會員工還齊聚大廳鼓掌歡迎，甚至排隊索取簽名球拍，氣氛十分熱絡。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

奧運桌球混雙銅牌得主鄭怡靜13日中午在父親、教練及歸仁區仁壽宮張鈴宏主委等人陪同下，到台南市議會拜訪，郭信良議長不僅與市議員杜素吟、吳禹寰、鄭佳欣、許又仁、郭鴻儀、周麗津議員一同接見，議會員工還齊聚大廳鼓掌歡迎，甚至排隊索取簽名球拍，氣氛十分熱絡。

郭信良議長指出，桌球向來是台南運動強項，出身台南的鄭怡靜在這次東奧取得好成績，大家都與有榮焉，尤其東奧期間全國民眾一起守在電視前觀看比賽，為鄭怡靜、林昀儒的勝利歡呼，是很美好的回憶。全世界人口有75億，臺灣只有2300萬人，僅佔0.3％，卻能在奧運有這麼好的成績，都是選手個人的努力。

郭信良議長並公開向市府呼籲，一定要好好培訓優良的桌球選手，延續台南市在全國運動會桌球項目締下23連霸的戰績。他強調台南市議會所有議員們向來全力支持各項體育運動，希望市府也能多用心。

當被問及拿得奧運銅牌的感想，鄭怡靜說，她心裡激動又開心，腦中浮現阿公載她到台南桌球館練習的畫面，所以特別激動。鄭怡靜也說，她常在中心訓練，或是出國比賽，很少能回到台南，會不由地想念故鄉的牛肉湯。她認為拿到奧運銅牌對她是個新的開始，希望能運用自己的影響力，提升國內桌球風氣。

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