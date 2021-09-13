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自閉兒爸自責「曾想一了百了」　賈靜雯展現同理心為愛奇兒發聲

賈靜雯應愛最大慈善光協會之邀，為天使心家族基金會的「愛奇兒家庭救助計畫」發聲。（愛最大慈善光協會提供）

根據衛福部統計，全台約有高達81萬個愛奇兒（身心障礙者）的家庭，賈靜雯（Alyssa）應愛最大慈善光協會之邀，為天使心家族基金會的「愛奇兒家庭救助計畫」發聲，她親自走訪擁有2位自閉兒的孫爸爸家庭，將心比心地傾聽，更進一步得知愛奇兒家庭面臨的窘迫，需要社會大眾給予關懷。

圖文／鏡週刊

賈靜雯響應「愛奇兒家庭救助計畫」，前往愛奇兒家庭探訪，認識了孫雲龍夫妻。孫家2個孩子，弟弟全面發展遲緩，無語言能力，哥哥也被診斷出ADHD（過動）＋亞斯伯格症，孫爸爸提到二兒子「曼波」，臉上滿是疼惜，「弟弟是極重度的自閉症和全面性發展遲緩，沒有語言表達能力，但是活動力很強。會一直亂跑。」但他表示最難過的是，曼波始終在自己的世界裡，「他會忘記我們，我們在他的世界似乎是不存在的。」事實上，孫家曾因曼波走丟，有過3次正式報警的紀錄，他甚至自曝曾想帶兒子「一了百了」，現在回想起來幸好當初沒有做傻事。

賈靜雯走訪擁有2位自閉兒的家庭，呼籲大家愛和鼓勵，陪伴愛奇兒家庭走過生命中的困境。（愛最大慈善光協會提供）

孫太太也敘述，弟弟是不定時炸彈，你不知道他何時要爆、而且是用什麼方式爆，帶他搭捷運時常不受控，她常需要一直去道歉。且因為社會的不理解，孫太太聽到有口無心、有意無意拋下的話，也會忍不住在路邊哭起來。身為家長的賈靜雯同理心：「沒有父母，面對特殊需求的孩子，是準備好的。」渴望大家正視愛奇兒家庭，關懷愛奇兒家長們，因為「父母先走出來，孩子才有希望。」希望透過「愛奇兒家庭救助計畫」，用愛和鼓勵，陪伴愛奇兒家庭走過生命中的困境。孫家也藉由天使心聚會與愛奇兒家長彼此提攜，跳出自怨自艾走出了黑暗。

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忙碌於工作和家庭之間的賈靜雯，被問到如何喘息、紓壓？她妙答：「我出來工作也是一種放鬆！」賈靜雯分享邊玩邊生活很重要，「起碼我還能做到自己的事情，把運動做好！」。提到疫情間很多父母都瀕臨崩潰邊緣，賈靜雯說自已也不例外，家裡小的兩個女兒，一早就迫不急待換上公主裝，「一大早拿我的化妝品塗滿臉， 眼影、耳環、貼紙、亮片，全部都打扮好，但我就很崩潰，唇膏斷一半、腮紅挖一坨。」讓她又好氣又好笑的是，女兒擦口紅到後來還會叫她幫忙把多出來的擦掉，「把我當現成的化妝師是吧！」

愛奇兒家族救助計畫募資連結： https://angel-heart-family.tw/

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鏡週刊愛奇兒家庭救助計畫亞斯伯格症ADHD

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