　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高中畢業男愛上碩士女　被甩抓狂猛砍她媽70刀

▲▼【甩了我殺妳媽】青梅竹馬鬧分手　恐怖情人抓狂猛砍她媽70刀。（圖／鏡週刊提供）

▲楊姓男子先持電擊棒攻擊前女友的母親，再持刀將她活活刺死。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

16年前，台北1名婦人身中70刀，肚破腸流慘死家中地板上，由於門窗未有外力入侵、破壞跡象，偵辦一度陷入瓶頸，所幸警方在屋內床上，發現燒到一半的男女情侶照片，與一封女子新申辦的手機門號申請書，成為這起命案的破案關鍵。

原來，凶手是死者女兒的前男友，他潛入前女友住家，準備找女方談判，還準備了童軍繩、水果刀、電擊棒，以及裝有汽油的寶特瓶等犯案工具，開著租來的休旅車前往前女友家門口埋伏，發現前女友與哥哥、前女友母親相繼外出後，趁著家中沒人，因此潛入前女友住處想找出她變心的證據。

▲▼【甩了我殺妳媽】青梅竹馬鬧分手　恐怖情人抓狂猛砍她媽70刀。（圖／鏡週刊提供）

▲楊男與前女友交往時感情很好，常留下親密合照。

這名男子在住處內翻箱倒櫃，結果在前女友房間床頭櫃上，看到她與現任男友的合照，與為了避免被騷擾、新申請更換門號的申請書，男子一時氣憤，點火焚燒照片、申請書，沒想到前女友母親買完午餐返家，與男子因談論是否與女兒發生性關係一事，兩人發生口角後，前女友母親最後不幸慘死男子刀下。

▲▼【甩了我殺妳媽】青梅竹馬鬧分手　恐怖情人抓狂猛砍她媽70刀。（圖／鏡週刊提供）

▲警方在死者女兒床上，找到燒到一半的手機門號申請書。

▲▼【甩了我殺妳媽】青梅竹馬鬧分手　恐怖情人抓狂猛砍她媽70刀。（圖／鏡週刊提供）

▲當年負責偵辦的刑警鍾榜元，對於這起16年前的命案記憶猶新。

案發後，楊男逃往台中，警方最後根據手機定位，順利緝凶，他坦承與前女友早在國中時期就認識，但自己僅高中畢業，女友卻拿到碩士學位，兩人學歷懸殊，加上他平時以開計程車為業，投資股市又背負數十萬元債務，認為是前女友家屬嫌棄他，加上案發前半年，女友又主動提出分手，兩人間的格差戀是釀下殺機主因。

▲▼【甩了我殺妳媽】青梅竹馬鬧分手　恐怖情人抓狂猛砍她媽70刀。（圖／鏡週刊提供）

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導
 【甩了我殺妳媽1】到前女友家求復合　床頭一張親密照讓他徹底失控
 【甩了我殺妳媽2】關心女兒前男友促膝長談　媽媽卻慘死刀下原因曝光
 【甩了我殺妳媽3】他為何淪無期徒刑殺人犯　格差戀竟是主因

 

►中秋必備「雙機」爽爽過節！

ET快訊
女歌手搭7人座跑行程「外傭塞後車廂」！　危險過程全被拍
國3凌晨「恐怖追撞」影片曝光　數千網友嚇傻：根本沒辦法閃！
喬科維奇「年度全滿貫」夢碎　梅德韋傑夫美網封王奪大滿貫首冠
澎恰恰深夜現身！詳談3hrs確定合作　連千毅興奮：澎哥將東山

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

虐童有內幕？離保母家不到半小時　爸媽丟包4個月竟只看2次

高中畢業男愛上碩士女　被甩抓狂猛砍她媽70刀

無良保母照片曝！踩破男童內臟致死　認罪後還兩度翻供

澎恰恰深夜現身！詳談3hrs確定合作　連千毅興奮：澎哥將東山再起

想搞又怕Delta！半套妹「停吹」解鎖更多部位　老司機朝聖慘了

國3凌晨「恐怖追撞」影片曝光　數千網友嚇傻：根本沒辦法閃！

恐怖Line群！200多人Line群組　不到10%是活人

台灣菸酒佣金回饋勝訴免罰！北市提再審遭駁　高院：應還1500萬

漢光37號演習前一天　海軍陸戰隊66旅士兵住家墜樓亡

恆春古城北門「城牆被衝撞」碎石掉落現場　肇逃抓到了！

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

泰國人夫「木牆藏鈔票」遭妻抓包　心碎開挖...2萬7私房錢全繳交

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

「局長這樣不行辣＞／／／＜」　娜拉老司機開口..清純風又變19禁

環保葬前必知！不是想葬哪就葬哪　夢親人托夢反悔...「骨灰已撈不回」

虐童有內幕？離保母家不到半小時　爸媽丟包4個月竟只看2次

高中畢業男愛上碩士女　被甩抓狂猛砍她媽70刀

無良保母照片曝！踩破男童內臟致死　認罪後還兩度翻供

澎恰恰深夜現身！詳談3hrs確定合作　連千毅興奮：澎哥將東山再起

想搞又怕Delta！半套妹「停吹」解鎖更多部位　老司機朝聖慘了

國3凌晨「恐怖追撞」影片曝光　數千網友嚇傻：根本沒辦法閃！

恐怖Line群！200多人Line群組　不到10%是活人

台灣菸酒佣金回饋勝訴免罰！北市提再審遭駁　高院：應還1500萬

漢光37號演習前一天　海軍陸戰隊66旅士兵住家墜樓亡

恆春古城北門「城牆被衝撞」碎石掉落現場　肇逃抓到了！

田舞陽攜「細肩熱褲妹」見家長！　在台拚11年巴西家人全接來

退撫新制採確定提撥最快年底拍板　2023年7月起適用

虐童有內幕？離保母家不到半小時　爸媽丟包4個月竟只看2次

喬科維奇生涯21冠美夢被摧毀！　超越費德勒、納達爾再等等

高中畢業男愛上碩士女　被甩抓狂猛砍她媽70刀

台大附近美食爆多！厚排骨吐司、重口味酸辣粉　早餐到宵夜都包辦

無良保母照片曝！踩破男童內臟致死　認罪後還兩度翻供

911「巨量黑塵」來襲影片曝！她想逃出店外被阻　下秒驚呼得救了

馮凱開刀切腫瘤「暴瘦17公斤」！　剃光頭近照曝光判若兩人

追幼兒園1傳29來源沒意義　「Delta社區多點爆發」醫揭2可能性

忘了鎖！凌晨「恐怖賊闖小孩房」一調監視器家人怕爆：太恐怖

社會熱門新聞

國3恐怖追撞影片曝光　數千網友嚇傻

快訊／颱風後修招牌　宜蘭知名肉丸店老闆墜落慘死

漢光37號演習前一天　海陸士兵墜樓亡

深夜詳談3hrs！澎恰恰確定合作連千毅

偷拍女同事洗澡更衣！竹科工程師下場曝

恐怖Line群！200人不到10%是活人

玩網遊不滿隊友　罵「真他媽丑」代價曝

即／台中民宅火警！3F濃煙狂冒「夫妻受困」

公務員上班追劇月領7萬　遭檢舉還嗆：相堵會到

離家失聯3天！22歲男陳屍楠梓後勁溪

想搞又怕Delta！　半套妹「停吹」解鎖更多部位

鄧佳華提早1hr上班　2爆乳妹圍身邊幫秤米

台灣菸酒勝訴免罰　北市提再審遭駁

苗栗情侶自撞！21歲富家女拋3歲兒私奔殞命

更多熱門

相關新聞

無良保母照片曝　踩破男童內臟致死

無良保母照片曝　踩破男童內臟致死

北部地區去年9月發生一起駭人聽聞的虐童案，無照的劉姓保母與張姓丈夫多次毆打男童，甚至以腳踩踏男童腹部，導致男童內臟破裂出血致死，二人被依成年人故意對兒童傷害致死等罪起訴。一審宣判前最後一次開庭，公訴檢察官當庭斥責保母和保母丈夫自己也有二個兒子，卻對其托育的男童施虐致奄奄一息，不提供食物讓男童自生自滅，行為荒腔走板，犯行後又飾詞狡辯，甚至惡意汙衊檢察官恐嚇，毫無悔改之意，當庭轉述男童父親希望合議庭以殺人罪論處，從重量刑的意見。

懷孕6週就辭職！人妻怨尪都騎車載

懷孕6週就辭職！人妻怨尪都騎車載

恐怖中途之家！女乩童餵貓吃「飼料摻小強」　滿地都是排泄物

恐怖中途之家！女乩童餵貓吃「飼料摻小強」　滿地都是排泄物

客傳訊「我過11點吃素」催餐　網見時間：退單

客傳訊「我過11點吃素」催餐　網見時間：退單

好市多「在地可頌」爆紅　網搞笑「P圖大接龍」

好市多「在地可頌」爆紅　網搞笑「P圖大接龍」

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

趙薇微博出聲了！遭封殺18天「發4字祝福」

已故美國饒舌歌手墓地遭破壞！

便秘女酵素吃3年　腸道「爬滿棕黑色紋路」變蛇皮

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

Sandy牽「未曝光過小妹」現身！

婚後才知老公全家「恐怖衛生習慣」超崩潰

鼻塞以為過敏！「5大徵兆」恐是癌

蘋果最值得買的竟是它！網：非果粉也會買

國3恐怖追撞影片曝光　數千網友嚇傻

黑澀會有誰大紅？呼聲最高是她：算厲害

男生最想娶的3大星座女！

即／幼兒母同事與妻子「雙雙確診」足跡曝

璨樹路徑「亞太氣象6本柱」只1國正確

快訊／颱風後修招牌　宜蘭知名肉丸店老闆墜落慘死

痛風藥可殺死新冠病毒！他曝驚奇療效

更多

最夯影音

更多
吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」
關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

泰國人夫「木牆藏鈔票」遭妻抓包　心碎開挖...2萬7私房錢全繳交

泰國人夫「木牆藏鈔票」遭妻抓包　心碎開挖...2萬7私房錢全繳交

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面