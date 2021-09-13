高中畢業男愛上碩士女　被甩抓狂猛砍她媽70刀

▲楊姓男子先持電擊棒攻擊前女友的母親，再持刀將她活活刺死。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

16年前，台北1名婦人身中70刀，肚破腸流慘死家中地板上，由於門窗未有外力入侵、破壞跡象，偵辦一度陷入瓶頸，所幸警方在屋內床上，發現燒到一半的男女情侶照片，與一封女子新申辦的手機門號申請書，成為這起命案的破案關鍵。

原來，凶手是死者女兒的前男友，他潛入前女友住家，準備找女方談判，還準備了童軍繩、水果刀、電擊棒，以及裝有汽油的寶特瓶等犯案工具，開著租來的休旅車前往前女友家門口埋伏，發現前女友與哥哥、前女友母親相繼外出後，趁著家中沒人，因此潛入前女友住處想找出她變心的證據。

▲楊男與前女友交往時感情很好，常留下親密合照。

這名男子在住處內翻箱倒櫃，結果在前女友房間床頭櫃上，看到她與現任男友的合照，與為了避免被騷擾、新申請更換門號的申請書，男子一時氣憤，點火焚燒照片、申請書，沒想到前女友母親買完午餐返家，與男子因談論是否與女兒發生性關係一事，兩人發生口角後，前女友母親最後不幸慘死男子刀下。

▲警方在死者女兒床上，找到燒到一半的手機門號申請書。

▲當年負責偵辦的刑警鍾榜元，對於這起16年前的命案記憶猶新。

案發後，楊男逃往台中，警方最後根據手機定位，順利緝凶，他坦承與前女友早在國中時期就認識，但自己僅高中畢業，女友卻拿到碩士學位，兩人學歷懸殊，加上他平時以開計程車為業，投資股市又背負數十萬元債務，認為是前女友家屬嫌棄他，加上案發前半年，女友又主動提出分手，兩人間的格差戀是釀下殺機主因。

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