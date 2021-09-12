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懷孕6週就辭職養胎　人妻怨尪「接送都騎車」：想拿掉寶寶了

一名懷孕的女網友抱怨，每次出門老公都騎摩托車，讓她起了想拿掉寶寶的念頭。（示意圖，Pixabay）

▲一名懷孕的女網友抱怨，每次出門老公都騎摩托車，讓她起了想拿掉寶寶的念頭。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

「妳們懷孕還會坐機車嗎？」一名孕婦在臉書訴苦，得知自己懷孕後，她覺得體力變差，所以毅然決定辭職，但老公卻不體諒還嫌棄她，什麼事情都不做。她還看不慣老公每次出門都騎機車載她，忍不住抱怨：「不想要孩子、不愛我就明講，再這樣下去寶寶還要嗎？」貼文一出，引起大批網友熱議。

原PO在臉書「靠北婚姻2.0」發文表示，最近到醫院檢查發現自己懷孕了，目前寶寶大約6週，但自從有孕後，她發現體力大不如前，什麼事情都不想做，於是決定辭職專心在家養胎。不料，辭職後老公卻一直抱怨她「懷個孕什麼事情都不做，整天躺在床上像個死豬一樣」，讓她耿耿於懷。

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但原PO也看不慣每次出門老公都騎車載她，就向對方抱怨：「不去買一台車，不然寶寶出生之後，難道都要用機車寶寶嗎？」老公回應：「現在沒錢買車，而且妳不去工作我還要養妳！妳當我很好野（有錢）嗎？」老公這番話讓原PO聽了很不是滋味，大嘆：「我覺得他很誇張，有沒有準備要當爸？不想要孩子，不愛我就明講！這樣下去這寶寶還要嘛？都有點想拿掉了。」

貼文一曝光，有網友認為原PO抱怨不能坐機車，簡直太誇張了，「我懷孕37週，老公又車禍手斷掉，每天還不是騎摩托車載老公上下班」「懷孕到生都在騎機車，第二胎開2指了自己還騎機車去生產」「這樣就想拿小孩？我懷孕八個月一樣自己騎車上下班」「我懷孕13週天天騎車外送的不就哭了」「言情小說聽太多，活在女主情境中，還少了司機和管家」。

不過，也有網友建議原PO「可以坐uber或公車捷運啊」「多走路對懷孕的媽媽很多好處及幫助」「看經濟是否允許，如果不能也沒辦法，克服困難吧」。


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