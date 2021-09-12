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恐怖中途之家！女乩童餵貓吃「飼料摻小強」　滿地都是排泄物

▲▼【恐怖中途之家1】滿地都是排泄物　通靈愛媽讓貓吃飼料摻小強。（圖／鏡週刊提供）

▲劉女遭控以中途之家之名，騙取愛貓人士的善款。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊接獲投訴，台中一名劉姓女子，以收容流浪貓的名義設立中途之家，收取愛貓人士的善款，但飼養環境髒亂不堪，四處都是貓的排泄物，甚至還有蟑螂在飼料內亂竄，劉女現因繳不出房租被趕離租屋處，原本收養的十幾隻流浪貓現已被動保局接走，但劉女7月時仍在臉書po出送養文，令不少愛貓人士傻眼，決定出面呼籲大家不要上當受騙。

愛貓人士K先生向本刊表示，今年3月劉女主動在臉書向他搭訕，刻意營造愛貓形象，2人相談甚歡。後來劉女得知K先生具有多張寵物專業相關證照，便力邀K先生與她一同經營中途之家。沒想到反貓讓K先生看清劉女的真面目。

K先生：「劉女的中途之家共有十幾隻流浪貓，裡頭的環境相當髒亂，滿地都是貓的排泄物，她也懶得清理，很多蟑螂在貓咪飼料裡面，飲用水也不乾淨，很多貓都拉肚子、得貓瘟。」

▲▼【恐怖中途之家1】滿地都是排泄物　通靈愛媽讓貓吃飼料摻小強。（圖／鏡週刊提供）

▲劉女在自家設立中途之家，環境相當髒亂。

更令K先生傻眼的是，他發現從事按摩業的劉女因為疫情停工，每月幾近零收入，房租加上飼養貓咪開支，壓得劉女喘不過氣。不只劉女三餐不繼，就連貓咪也跟著她餓肚子，只能靠網友或愛貓人士零星的善款跟捐贈的飼料度日。K先生看了於心不忍，只好答應借錢給劉女，暫緩中途之家的斷炊之急，沒想到劉女不知感恩，事後還翻臉不認帳，將飼責貓咪的責任全推給他。

K先生告訴本刊，劉女自稱是乩身，停工後偶爾在家靠幫人問事，賺取微薄的生活費。其他時間劉女多半都在睡覺、酗酒，有次K先生看不下去，要求劉女起床整理環境，反被她斥責：「神明剛在交待我辦事，你把我吵醒，會害我魂魄跑掉！」

▲▼【恐怖中途之家1】滿地都是排泄物　通靈愛媽讓貓吃飼料摻小強。（圖／鏡週刊提供）

▲K先生已對劉女提告詐欺、侵占。

K先生說：「貓咪的醫療費、飼料費全由我一手包辦，好像沒有她的事，認識她3個月，我借她十幾萬元，她不肯還錢，又疏於照顧流浪貓，讓人無法接受。我決定離開，離開前跟她領養了2隻貓，她卻四處造謠，跟其他愛貓人士說我將貓強行帶走，好讓她騙取對方的同情心，以同樣手法騙財，還把流浪貓丟給對方照顧，自己卻搞消失。」

為了安置被劉女拋棄的流浪貓，K先生與愛貓人士已通知桃園市動保局協助，並對劉女提告詐欺、侵占，希望以自身經驗提出呼籲，避免愛貓人士的愛心遭濫用。

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