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虐童有內幕？離保母家不到半小時　爸媽丟包4個月竟只看2次

▲▼【駭人虐童內幕3】爸媽丟包小孩4個月只看2次　離保母家路程不到半小時。（圖／鏡週刊提供）

▲男童父母拿出小男孩生前的照片控訴，保母和她丈夫施虐，至今未道歉。圖經變裝處理。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

男童雙親向本刊表示，他們創業開餐廳，一週只休息一天，才會透過臉書社團找全日托保母，後來看到劉姓保母貼文應徵，稱自己有豐富的幼托經驗，強調有愛心和耐心，看過劉女家中環境後，去年5月底開始以每個月2萬4千元，將3歲的兒子交給劉女24小時全天候照護，卻萬萬沒想到是把兒子送進鬼門關。

男童雙親表示，托育期間雖有看過兒子2次，但平時會要求保母傳孩子的生活照或起居影片，保母即使偶爾會漏傳，但從兒子的照片及回家的狀況，儘管身材偏瘦小，卻看不出有什麼異狀。

▲▼【駭人虐童內幕3】爸媽丟包小孩4個月只看2次　離保母家路程不到半小時。（圖／鏡週刊提供）

▲3歲男童瘦到肋骨明顯，法醫鑑定發現營養不良。圖經變裝處理。

去年9月25日，男童母親漏接保母電話後，就突然接獲警局電話，指保母報案說，男童高燒不退，突然倒地昏迷，救護人員到場發現男童倒臥房間地上，已經失去呼吸心跳，明顯死亡，因此沒有送醫。

由於男童四肢有些許擦挫傷，保母稱是先前在公園玩耍時不慎受傷，雖然其他部位沒有明顯外傷，但男童父母認為兒子死因不單純，要求檢方解剖相驗，才發現驚人真相。

▲▼【駭人虐童內幕3】爸媽丟包小孩4個月只看2次　離保母家路程不到半小時。（圖／鏡週刊提供）

▲案發後劉姓保母丈夫在臉書發文，反控男童父母積欠保母費。

男童雙親表示，外界不解他們為何將兒子交給保母全天候照顧，因此有許多疑問，他們當初希望能給兒子更好的經濟環境，才想專心拚事業，甚至已經替兒子找好雙語幼稚園，沒想到還沒接兒子回來同住，就發生憾事，「如果我們不愛孩子，就不需要辛苦背貸款開餐廳，事發後也不會這樣四處陳情。

只是，從男童父母工作或上班處，到保母家路程僅30分鐘不到，案發前4個月，男童父母也只見兒子兩次，與一般爸媽急於見小孩不心情完全不符，也讓外界對案情有其他想像。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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