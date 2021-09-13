無良保母照片曝！踩破男童內臟致死　認罪後還兩度翻供

▲現年27歲的劉姓保母雖是幼保科系畢業，但沒有保母執照。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

北部地區去年9月發生一起駭人聽聞的虐童案，無照的劉姓保母與張姓丈夫多次毆打男童，甚至以腳踩踏男童腹部，導致男童內臟破裂出血致死，二人被依成年人故意對兒童傷害致死等罪起訴。一審宣判前最後一次開庭，公訴檢察官當庭斥責保母和保母丈夫自己也有二個兒子，卻對其托育的男童施虐致奄奄一息，不提供食物讓男童自生自滅，行為荒腔走板，犯行後又飾詞狡辯，甚至惡意汙衊檢察官恐嚇，毫無悔改之意，當庭轉述男童父親希望合議庭以殺人罪論處，從重量刑的意見。

地院日前判決出爐，保母夫妻遭判12年徒刑，但家屬相當不滿，認為案情非單純的傷害致死，何況檢方解剖報告顯示，男童死於內出血，不只生殖器潰爛，還有肝臟等多處臟器破裂，甚至內臟有破裂後又癒合才會出現的纖維化情況，顯見生前遭長期凌虐，根本有故意殺人的犯意，希望檢方上訴能建請法院依殺人罪論處。

▲劉姓保母（左）和張姓丈夫（右）感情不錯，育有2子。

由於男童的死狀淒慘，審判長向家屬建議，可以請律師向檢察官遞狀，上訴時提出變更起訴法條為殺人罪，才有機會以更重量刑論處，或變更起訴法條為殺人罪上訴。

劉姓保母和丈夫案發後一度向檢警坦承，多次拿玩具車敲打男童頭頂，並將他推倒在地，以腳踩踏男童腹部。保母的丈夫供稱，男童有幾次哭鬧，被他打巴掌，以及用愛的小手打小腿，去年7月還曾用腳踩踏男童腹部。

▲劉姓保母在當地社團發文應徵保母工作，還強調自己不會打小孩。

原本不承認施暴的劉姓保母，遭羈押後也終於說出實情，承認因經濟壓力大，心情不好就會拿衣架打男童出氣，加上男童的父母積欠保母費用，才會情緒失控，她更坦承，去年9月看到丈夫踩踏倒在地上的男童腹部，自己也曾跟著踩了一下。

沒想到全案起訴後，二人在法官面前大翻供，否認曾經施虐，只強調男童發燒未及時送醫才造成憾事，純粹是疏忽，甚至反控檢察官在偵查期間施以恐嚇，且未錄音，他們是為了交保才被迫承認犯行。

▲案發後劉姓保母丈夫在臉書發文，反控男童父母積欠保母費。

男童的雙親氣憤地向本刊表示，保母夫妻一再隱瞞施暴的惡行，一直到解剖報告出爐才承認施虐，「至今我們承受喪子之痛，卻等不到一句道歉，更別說談和解。」何況從法醫的解剖報告可以看出，保母夫妻根本有殺人的犯意，而非只是單純的傷害致死。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

【駭人虐童內幕2】心情不好就打別人小孩 他們粗暴管教連朋友都不忍心

【駭人虐童內幕3】爸媽丟包小孩4個月只看2次 離保母家路程不到半小時

【駭人虐童內幕4】被害童父母狂討補償金 金額被打7折原因曝光