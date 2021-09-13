麥當勞員工染疫　北市發649封細胞簡訊、匡列23人

▲台北副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）



記者杜冠霖／台北報導

北市昨新增1名確診個案為林森三店麥當勞店員。台北副市長黃珊珊今（13日）表示，該案為一名20幾歲女員工，匡列接觸者包括職場、家人等23人，另有7人自主健康管理，北市也依照實聯制資料發布649封細胞簡訊給曾到過此餐廳的民眾，目前感染源仍不明，個案Ct值達37。

黃珊珊指出，匡列人數職場和家人是23人，另有7人是自主健康管理，目前職場都有安排精準疫調採檢，有一些人在新北市，還要等他們的結果；649筆細胞簡訊是發給去餐廳的實聯制民眾，通知他們跟確診者曾經同一個場域，目前還沒有接到任何民眾說是接到簡訊來接受採檢的。

黃珊珊表示，若有接到簡訊的民眾可以到七個院區接受採檢，但案16198感染源仍不明，正在釐清足跡和可能的感染源。因為該案9日打了AZ疫苗，10日有點發燒，11日不舒服去醫院看診，採檢後發現是陽性，Ct值達37，可能與松山區國中生一樣，是已經得過且產生抗體的「殘陽」，已送中央做抗體及基因定序。

黃珊珊提到，女員工有一位弟弟正在就讀大同區某高中，已匡列為居家隔離者，並做校安通報，校方也進行清消，目前該案與Delta接觸者沒有關聯，還是當成一般的狀況處理。完整的採檢結果出來會再跟大家報告，一旦確定與Delta病毒有關的話，將再擴大匡列第二圈的接觸者。

而案16198工作場域為中山區麥當勞林森三店，已於9月12日至9月14日停業3天並清消，復業後停止11天內用至9月26日。對此，麥當勞12日證實，9月11日晚間接獲員工通報確診新冠肺炎，餐廳第一時間立即撤離顧客，並閉店消毒，目前已完成全店消毐，所有員工也配合疫調進行健康管理，確保環境安全及員工健康。