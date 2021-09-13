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蔡壁如曝疫苗分配策略！喊話陳時中「放下面子」：救救疫苗孤兒

▲台灣民眾黨立委蔡壁如呼籲指揮官陳時中，應該重新思考疫苗施打順序。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

▲台灣民眾黨立委蔡壁如呼籲指揮官陳時中，應該重新思考疫苗施打順序。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

記者閔文昱／綜合報導

根據中央疫情指揮中心統計，全台灣累計至9月11日的接種人口覆蓋率達48.58%接種一劑的已約達1130萬人，但是完整接種兩劑的人數僅約104萬人。對此，台灣民眾黨立委蔡壁如指出，疫苗施打順序應截長補短「救救疫苗孤兒」，同時也喊話指揮官陳時中，放下執念和面子問題，「人命和國家經濟發展，遠遠比個人的面子和官威來得重要！」

蔡壁如13日在臉書發文表示，陳時中應該重新思考疫苗施打順序，以人命為上，利用接下來民間購買到的疫苗，以「極大化新冠肺炎高風險族群完整接受覆蓋率」為原則，充份利用BNT可以單一品牌使用、可以和AZ混打的特性，發揮接種的最大效益。

▲桃園市擴大疫苗施打第二日，醫護人員為長者施打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蔡壁如認為，面對Delta病毒株，應加快第二劑接種的腳步。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡壁如透露，世界上大部份的國家，都是從死亡風險高的高齡者和原本就有重病者開始施打，然後再依年齡順序往下打；因應Delta變種病毒威脅，更必須加快提升第二劑覆蓋率，「加快提升第二劑覆蓋率，才能與世界重新聯結。」

蔡壁如接著提到，未來幾個月到貨的疫苗，不論是AZ、莫德納還是BNT，都應該針對已達到該接種第二劑疫苗的、已接種過第一劑疫苗的國人優先接種，而且要捨去原來依照身份類別的第一劑施打順序，依照年齡由大而小接種，「如此一來，才能提高整個國家對Delta變種病毒的防護能力。」

蔡壁如強調，我們都想儘早與世界聯結，尤其在必須與疫情共存的「後疫情時代」，養成勤洗手、戴口罩習慣之外，提升自身免疫力都比任何疫苗來得重要且基本。

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