爆蘇嘉全「訪印尼圖謀私利」敗訴　游淑慧：開始懷疑司法正義與公正

▲台北市議員游淑慧質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、革實院長羅智強、副院長游淑慧去年開記者會，質疑前立法院長蘇嘉全私訪印尼高層圖謀個人私利，蘇嘉全提告，台北地院判4人賠200萬、登報道歉3天。對此，游淑慧表示，今天這位民事法官的公正性，「讓我這個篤信法律的人，開始懷疑司法正義與公正，以及台灣的民主！」

游淑慧表示，關於蘇嘉全、蘇震清的外交電報案，之前北檢地檢署已向外交部駐印尼代表處查明確認電報為真。代表當年外館同仁和駐印尼代表確實向外交部和經濟部提出示警和擔憂，「任何人看到這樣的電報後，都有權利質疑和了解真相！」

蘇嘉全訪印尼高層一案，最終刑事部分不起訴，民事部分台北地院13日判4人連帶賠200萬，登報道歉3天。對此，游淑慧表示，今天判賠的這位民事法官的立場和公正性 ，「讓我這個篤信法律的人，開始懷疑司法正義與公正，以及台灣的民主！」

游淑慧指出，絕對會依法提出上訴，相信高等法院會撤銷此一違法判決。自己大學時曾經修讀過諸位大法官的課程，不管這些法律界泰斗的政治立場是什麼，起碼他們教導的是司法必須追求真相，「司法不能為政治服務、司法更不該帶入個人政治傾向、但願，我們都還能相信台灣的司法！」