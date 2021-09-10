蘇嘉全外甥去年遭控涉弊　張仲傑獲不起訴「司法還我清白」

▲國民黨立委林為洲（右）、孔文吉（左）去年開記者會質疑張仲傑涉弊。（資料照／國民黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委林為洲、孔文吉去年7月指控總統府前秘書長蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑涉弊，事後張仲傑主動請辭靜待調查。高雄地方檢察署8月底偵查終結，由於張仲傑並無自該公司或關係人收受不正利益，且多項採購均符合規定，檢察官予以不起訴處分。張仲傑10日受訪表示，司法還他清白，總算對家人有個交代。

林為洲、孔文吉去年7月舉行記者會質疑，張仲傑在國營的唐榮鐵工廠，從技術員直升總經理，年薪高達400萬，還讓家人承包公司業務，不僅將公司員工旅遊交給次子承包，公司的物資採購也由長子負責，員工制服則交由妻子開設的公司直接採購，毫不避諱，質疑他涉入弊案。

本案經高雄地檢署偵查終結，檢方認為張仲傑並未透過董事長辦公室主任或是董事職位，直接或間接參與唐榮公司與次子張凱鈞經營的巨群旅行社的員工採購活動，且該採購案沒有違反唐榮公司相關採購規定。

針對源新公司長期獨家供應唐榮公司煉鋼用烙鐵採購部分，檢方認為，張仲傑並未經手或參與唐榮公司與長子張雁翔任職的源新公司的採購案，且該採購案也沒有不合營業常規、或使唐榮公司受重大損害的情事。

另對佳侑公司承攬唐榮公司制服採購案方面，檢方指出，這些採購案均未違反唐榮公司的採購規範，對張仲傑而言，也不是屬於關係人交易，且查無任何不合營業常規，或者導致唐榮公司受有損害的情事。因此，張仲傑並未觸犯《證券交易法》及《刑法》背信罪責。

檢方指出，調查局清查張仲傑及唐榮公司交易相關人的金融帳戶後，並未發現有收受不正利益的情事，且張仲傑被指控的幾項交易都符合唐榮公司內部規定，雖然經濟部及唐榮公司稽核室的調查報告認為張仲傑身為該公司董事，並未進行利益迴避，但這屬於該公司內部行政管理監督事項，與是否涉及刑事不法無涉，應由唐榮公司循其他程序處理。

張仲傑今天受訪表示，去年因為國民黨的抹黑，面對這樣政治鬥爭下的打擊，內心經歷很多煎熬，他一直認為自己是清白的，也在第一時間主動請辭，接受司法調查，「經過這一年來，司法還我清白」，也對他對家人、親戚朋友總算有個交代。至於是否希望國民黨立委出面道歉？張僅說，「有可能嗎？不可能吧。」