「戰鬥藍被藍鬥」　游淑慧嘆：國民黨就是這樣…覺得心累

▲中廣董事長趙少康。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

中廣董事長趙少康9日將召開記者會公布「戰鬥藍」宣言和初步成員名單，自從他宣布成立戰鬥藍後，連日邀請多位國民黨立委「便當會」，就是想強調戰鬥藍非國民黨次級團體，而是更團結國民黨，不過，卻傳出有本土派擔憂造成分裂。對此，國民黨台北市議員游淑慧認為，戰鬥藍的對象是監督民進黨，若變「戰鬥藍被藍鬥」也太可悲了。

游淑慧5日在臉書表示，戰鬥藍在這段期間引起很多討論，包括「黨內有人拒絕加入戰鬥藍，是不是種抵制？」、「多一個次團，是否讓黨內不團結」、「是不是要搶黨權」、「黨內人士有意見，擔心是新國民黨連線重回」等，國民黨就是這樣，誰做出改變，都會有人有意見，然後這個改變可能就會夭折，覺得心累，與其一直提出意見和批評，幹嘛不提出自己的主張和作為，一起來討論？

游淑慧指出，戰鬥藍只是一種態度和合作，本來就不太可能全黨都是，想戰鬥的就加入，就尊重個人意願。她也提出質疑，「至於新國民黨連線和製造不團結的批評，也讓我哭笑不得…我的黨齡不長，但想問國民黨之前很團結嗎？」、「我不做、你不要做是團結？」、「你做、我也一起來，才是團結？」

游淑慧提到，新國民黨連線時期，她還是學生，但往回溯去看這段歴史，1990年由黨內的少壯派組成，主張「黨務改革」的新國民黨連線，在那個李登輝主政的「黑金和通綠」時期，如果真能成功誘發國民黨改革，今天國民黨或許有不一樣的面貌。

對於有人刻意提到「新國民黨連線」，游淑慧認為，這是刻意暗示省籍情節，卻忘了改革精神，民國110年的今天，本土與非本土怎麼區分？誰來區分？這個世代誰還區分這個？戰鬥藍的對象是監督民進黨，若卻變成「戰鬥藍被藍鬥」，出師未捷，又先在黨內被鬥，那也太可笑和可悲了，「眼睛不要只盯自己人」