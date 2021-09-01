第二類「中央官員」僅1710人？　羅智強批：數字詐欺！

▲羅智強批第二類官員造冊數扭曲、操弄。（圖／翻攝羅智強臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

疫苗接種資格中，政府防疫人員「第二類對象」施打人數膨脹，遭在野黨質疑是特權疫苗，指揮中心解釋，疫苗接種第二類對象中央官員造冊佔1710人。國民黨台北市議員羅智強今（1日）發文批評，指中央強調官員只有1710人是一種「數字詐欺」，是「扭曲、操弄跟選擇性的數字」。

羅智強表示，不管是哪個黨執政中央或地方，只要是「特權假二類」，他通通反對，但中央説他的官員只有1710人是一種「數字奸詐」。以食藥署為例，編制內6百多人，造冊施打竟達1356人，連食藥署署長吳秀梅擔任董事長的財團法人醫藥品查驗中心的175人也列入第二類施打名單。

羅智強批評，所以民進黨說中央政府「重要」官員只有1710人是第二類，食藥署一個單位就1356人。他質疑，如果跳過民進黨這種誤導式的「數字詐欺」，「食藥署一個單位，就占掉80%的中央官員？你信？」。

羅智強強調，民進黨的做法就是，把一大堆中央政府好關係的人員（例如食藥署的超編名單）打散在其他的類別裡面，然後告訴你，中央只有1710人。他舉例，疫苗生產及疫苗倉儲物流人員2335人也都在第二類名單中。

羅智強痛批，班傑明·迪斯雷利曾說：「世界上有三種謊言：謊言、該死的謊言、統計數字」，這就是民進黨謊言的最高境界：扭曲、操弄跟選擇性的數字。

文末，羅智強特別提醒，更不能接受的是為什麼一直護航高端的食藥署、還有民進黨的重要官員們以及攀親帶故的綠友友們「不肯打高端」，要去跟大家搶AZ、莫德納、BNT、搶國際認證的疫苗。