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快訊／爆蘇嘉全「訪印尼圖私利」　國民黨4人判賠200萬登報道歉3天

▲▼立法院台日交流聯誼會成立大會 游錫堃 蘇嘉全 王金平 邱義仁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇嘉全提告要國民黨4人為指控他「圖謀私利」賠償道歉。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、革實院長羅智強、副院長游淑慧4人去年舉行記者，質疑前立法院長蘇嘉全2017年曾私訪印尼高層，「圖謀個人私利」，蘇嘉全怒提民刑事訴訟，刑事部分先前已由檢察官處分4人不起訴，民事部分求償200萬元並要求登報道歉案，台北地院13日判4人連帶賠200萬，登報道歉3天。

王育敏、黃子哲、羅智強、游淑慧4人，2020年7月20日公布我駐印尼代表處解密電報，質疑蘇嘉全和當立委的姪子蘇震清等人，曾在2017年間，與中油、台糖等國營事業主管，透過人力仲介揚運集團董事長高壽濤安排，拜會印尼高層，卻不事先知會外交部及經濟部，拒絕外館協助，「企圖將我政府相關部會及駐外館處機制排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」。

事後蘇嘉全叔姪控告王等4人妨害名譽，4人反控誣告，結果台北地檢署檢察官調查，這份印尼外館發回的密電是真的，只是時間寫錯了，4人已盡查證義務，基於相信電報內容提出質疑，無犯罪嫌疑，處分不起訴，不過蘇嘉全日前已表示將提請高檢署再議。

刑事吞敗後，蘇嘉全在民事求償部分委任律師指控，王等人對外交部文件「斷章取義」，電文旨在提醒國營企業到印尼談投資，不宜由中介干預排除外館參與，而王具有立委身分，應該有更多的管道可查證，王等人則堅持是根據真實的電文內容提出質疑，屬可受公評之事。

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