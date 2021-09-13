採用3D彩繪　台東美術館驚現「地下展廳」

▲採用3D彩繪，台東美術館驚現地下展廳。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東美術館除了大家熟悉的「山歌」、「海舞」展廳外，最近在廣場新增了要用特殊的角度才能走下去的地下藝廊。台東縣政府文化處邀請專業3D彩繪家林志敏，以美術館建築發想，運用視覺將洗石子的鋪面廣場改造，用畫筆3D的構圖彩繪出向下探尋的旋轉梯和掛在牆上的畫作，帶給民眾不同的視覺饗宴，歡迎縣民及遊客來體驗。



相當注重藝術美感的台東縣長饒慶鈴表示，台東縣府不斷推行轉角遇到藝術計畫，包括文化處藝文中心廣場、台東郵局與中華電信周邊等，讓來到台東市的朋友，能在藝文場館之外，欣賞並感受藝術與生活的結合。這次美術館人行廣場上，藝術家創作的3D彩繪，要站在特定的角度才能欣賞作品的真貌，邀請民眾用各種形式與作品合影並分享，期望每個人都能在台東體會藝術就在生活中。」

▲採用3D彩繪，台東美術館驚現地下展廳。（圖／記者楊漢聲翻攝）

藝術家林志敏說道，3D彩繪不同於平面繪畫，仰賴精準的構圖和空間設計，如有偏差，最後呈現效果就不好，而彩繪過程中都會有民眾好奇觀看，希望每一個來到美術館的人，都能友善的與作品互動，發揮創意，體會藝術與環境交融的美感。

當有人站在畫作的邊緣欣賞，可以聽到民眾向朋友們說他在運動時，看著作品創作的經過，遇見創作的藝術家，聽藝術家說明看畫的小訣竅，並驚嘆「我看到了!藏在地下的藝廊。」朋友們可以試著拿起相機，透過鏡頭，人好奇看著延伸的樓梯，試圖向下走，錯置的視覺感官，讓人彷彿置身美術館的地下藝廊，美術館真的有地下空間。

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