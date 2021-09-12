台東發布2大規模崩塌潛勢區！　4縣市187條土石流黃色警戒中

▲2處大規模崩塌黃色警戒，分布於台東縣大武鄉大鳥村等 。（示意圖／記者陳崑福翻攝）
記者許展溢／台北報導
根據中央氣象局資訊，璨樹颱風中心距離台灣最東方三貂角僅有30公里，十級暴風半徑今（12日）下午起將掃入大台北地區，水土保持局發布土石流黃色警戒187 條，大規模崩塌黃色警戒2處，分別在宜蘭、花蓮和台東縣及桃園市。
水保局表示，187條土石流黃色警戒，分布於宜蘭縣大同鄉崙埤村、松羅村、英士村、樂水村、太平村、茂安村、四季村、南山村、寒溪村、復興村，南澳鄉金洋村、武塔村、 金岳村、碧候村、南澳村、東岳村、澳花村，蘇澳鎮南建 里、長安里、蘇北里、聖愛里、聖湖里、永春里、永樂里、朝陽里、東澳里。
台東縣大武鄉大竹村、大武村、大 鳥村、尚武村、南興村，花蓮縣秀林鄉富世村、文蘭村、銅門村、水源村、佳民村、景美村、秀林村、崇德村、和平村，壽豐鄉池南村、志學村、豐山村、樹湖村、溪口村、米棧村、水璉村、鹽寮村、月眉村，吉安鄉太昌村、南華村、福興村。
花蓮市國福里，桃園市復興區三民里、澤仁里、奎輝里、長興里、羅浮里、高義里、三光里、華 陵里、義盛里、霞雲里等，4 縣（市）9鄉（鎮市區）63 村（里）。
2處大規模崩塌黃色警戒，分布於台東縣大武鄉大鳥村等，1縣（市）1鄉（鎮市區）1村（里）。水保局呼籲，地方政府應進行疏散避難勸告。
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