　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台東發布2大規模崩塌潛勢區！　4縣市187條土石流黃色警戒中

▲台24線土石流，里港警分局會同公路總局潮州工務段人員設置封鎖線，禁止通行，進行搶修 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2處大規模崩塌黃色警戒，分布於台東縣大武鄉大鳥村等 。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

記者許展溢／台北報導

根據中央氣象局資訊，璨樹颱風中心距離台灣最東方三貂角僅有30公里，十級暴風半徑今（12日）下午起將掃入大台北地區，水土保持局發布土石流黃色警戒187 條，大規模崩塌黃色警戒2處，分別在宜蘭、花蓮和台東縣及桃園市。

水保局表示，187條土石流黃色警戒，分布於宜蘭縣大同鄉崙埤村、松羅村、英士村、樂水村、太平村、茂安村、四季村、南山村、寒溪村、復興村，南澳鄉金洋村、武塔村、 金岳村、碧候村、南澳村、東岳村、澳花村，蘇澳鎮南建 里、長安里、蘇北里、聖愛里、聖湖里、永春里、永樂里、朝陽里、東澳里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台東縣大武鄉大竹村、大武村、大 鳥村、尚武村、南興村，花蓮縣秀林鄉富世村、文蘭村、銅門村、水源村、佳民村、景美村、秀林村、崇德村、和平村，壽豐鄉池南村、志學村、豐山村、樹湖村、溪口村、米棧村、水璉村、鹽寮村、月眉村，吉安鄉太昌村、南華村、福興村。

花蓮市國福里，桃園市復興區三民里、澤仁里、奎輝里、長興里、羅浮里、高義里、三光里、華 陵里、義盛里、霞雲里等，4 縣（市）9鄉（鎮市區）63 村（里）。

2處大規模崩塌黃色警戒，分布於台東縣大武鄉大鳥村等，1縣（市）1鄉（鎮市區）1村（里）。水保局呼籲，地方政府應進行疏散避難勸告。

ET快訊
快訊／幼童爺爺染Delta足跡曝　搭捷運到淡水吃火鍋
快訊／桃園確診足跡曝　搭「2班公車」往返新北！
璨樹暴風圈罩半個台灣　新北現11級強風！大雨到深夜
LIVE／新北幼兒園群聚+2　侯友宜最新說明
台北市今+1！20多歲餐飲人員感染源不明
快訊／新北幼兒園累計29人染疫　幼兒一家5口確診
直擊／吳宗憲現身愛女婚禮　「最潮親家公」裝扮曝光！
LIVE／璨樹10級暴風掃大台北　氣象局最新說明
今增3例本土「2人和新北幼兒園有關」　幼兒媽同事確診
誘5歲童抽菸「煙霧從鼻孔出來」被罵爆　美女闆娘說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／新北幼兒園燒桃園！幼兒母同事與妻子「雙雙確診」足跡曝

璨樹暴風圈罩半個台灣　北北基大雨下到深夜！新北現11級強陣風

今3例本土「1例在台北市」　20多歲餐飲從業人員感染源不明

璨樹挾強風豪雨！　台20線「勤和至復興、梅蘭路段」封閉

超辣女高音「薄紗深V包不住」炸出雙球！　鄉民喊太扯：娜美身材

新北幼兒園累計29人染疫　幼兒一家5口確診！

埃及爸不一定是感染源　醫：無法排除被小孩傳染

今增3例本土「2人和新北幼兒園有關」　幼兒媽職場同事確診

LIVE／璨樹十級暴風半徑掃進大台北　氣象局最新說明

快訊／今增3例本土、11例境外　無個案死亡！

開車進「伯朗大道」被警開單！　男子崩潰咆哮怒嗆台東：爛地方

剎不住！見前方轎車「突然左切」 下秒阿公突出現...撞飛送醫不治

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

喜歡都沒了！周揚青羅昊真的分手　「男生可能喜歡溫柔的...」她講到低頭

直擊鄧佳華上工Day1提早1hr準備 2辣妹圍身幫秤米：請清寒民眾來領

金正恩瘦身有成！出席北韓閱兵式　專家懷疑是「複製人」已發生政變

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

是那顆星星！有一種友情叫丞琳&鴻升　楊丞琳幕後「小鬼畫面」出現..看哭了

貓師傅幫汪按摩！全程露厭世臉　鏟屎官爆笑配音超吵遭無奈怒瞪

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

快訊／新北幼兒園燒桃園！幼兒母同事與妻子「雙雙確診」足跡曝

璨樹暴風圈罩半個台灣　北北基大雨下到深夜！新北現11級強陣風

今3例本土「1例在台北市」　20多歲餐飲從業人員感染源不明

璨樹挾強風豪雨！　台20線「勤和至復興、梅蘭路段」封閉

超辣女高音「薄紗深V包不住」炸出雙球！　鄉民喊太扯：娜美身材

新北幼兒園累計29人染疫　幼兒一家5口確診！

埃及爸不一定是感染源　醫：無法排除被小孩傳染

今增3例本土「2人和新北幼兒園有關」　幼兒媽職場同事確診

LIVE／璨樹十級暴風半徑掃進大台北　氣象局最新說明

快訊／今增3例本土、11例境外　無個案死亡！

快訊／幼童爺爺染Delta足跡曝　搭捷運到淡水吃火鍋、這5天在公園

璨樹來襲外送訂單有增無減　侯友宜喊話：不要再外送了

快訊／新北餐飲內用有望提早解禁？　侯友宜：還在觀察期要戒慎恐懼

曾莞婷不畏強颱穿迷你裙剪綵　展店遇疫情自吞4千萬加盟金

朱立倫現身吳宗憲女兒婚禮　曝「婚禮分2場」：宴客之後再說

快訊／新北幼兒園燒桃園！幼兒母同事與妻子「雙雙確診」足跡曝

速霸陸Levorg可望換裝WRX新引擎　將成品牌最強旅行車

快訊／璨樹襲台全國超過3萬戶停電　台電：僅566戶尚未復電

快訊／新北一周控制Delta　5天篩檢2萬人「找隱形傳播鏈」

陸專家：福建疫情早有「隱形傳播」　疫情規模不會太小

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

生活熱門新聞

璨樹再開眼加速！暴風雨增列北部

鄧佳華下戰帖「單挑館長」　館長：打你會終身殘疾

LIVE／璨樹又開眼「豪雨紫爆」

「有颱風？」台北仔喊被騙　網斥：別立旗

1號跌落神壇？50嵐鐵粉曝「1品項」是第一名

快訊／今增3例本土、11例境外　無個案死亡！

全台12日颱風假一覽　6縣市停班課

璨樹近「10縣市豪大雨特報」　最快午夜解陸警

璨樹「螺旋雨帶」還沒進來　專家：上半天是東西兩樣情

璨樹暴風圈罩全台！台北中午前後狂風暴雨　最快深夜解陸警

5年來最強颱！林口人喊無感「連樹葉都不太動」遭網嗆翻

條子鴿風波燒到接體大師兄　本人神回嗆爆酸民

719前沒勾活該？他點出CDC「1說法」爆共鳴

璨樹被中央山脈阻擋！最強風雨全灌這

更多熱門

相關新聞

璨樹颱風襲台，根據台電公布統計數字，截至今（12）日12時，全國曾經停電戶數2萬7946戶，其中2萬5235戶已修復，2711戶尚未復電。

蘇花蘇澳至崇德　12日14時全線通車

蘇花蘇澳至崇德　12日14時全線通車

北北基平台關閉「外送員上線仍有單」　釣出內行解答

北北基平台關閉「外送員上線仍有單」　釣出內行解答

台中山區台8線落石、樹倒　請用路人注意

台中山區台8線落石、樹倒　請用路人注意

關鍵字：

水土保持局土石流黃色警戒大規模崩塌桃園花蓮台東宜蘭颱風璨樹

讀者迴響

熱門新聞

璨樹路徑「亞太氣象6本柱」只1國正確

連千毅開「2000萬合約」談合作！　澎恰恰回應了

吳宗憲激美二女兒「今嫁給朱立倫外甥」

璨樹再開眼加速！暴風雨增列北部

小鬼黃鴻升回來了！全為楊丞琳「15秒催淚畫面曝」

澎恰恰債主超硬背景曝光！欠錢的都「企業大咖」

34歲網紅直腸癌逝　最後身影曝光引淚崩

大陸強硬清算娘炮男！花美男星「怕到全換臉」

鄧佳華下戰帖「單挑館長」　館長：打你會終身殘疾

公務員上班追劇月領7萬　遭檢舉還嗆：相堵會到

《創造101》女選手結婚了！老公是「娛樂公司CEO」

五熊靠「小鬼送的傘」認定老公！交往4個月閃婚過程超玄

女星欠千萬被圍堵崩潰大哭：大家一起死！

妻約同事「每週1震」　綠帽夫樂直擊

超肥雨傘節爬怪手　網：山神化身

更多

最夯影音

更多
開車進「伯朗大道」被警開單！　男子崩潰咆哮怒嗆台東：爛地方

開車進「伯朗大道」被警開單！　男子崩潰咆哮怒嗆台東：爛地方
剎不住！見前方轎車「突然左切」 下秒阿公突出現...撞飛送醫不治

剎不住！見前方轎車「突然左切」 下秒阿公突出現...撞飛送醫不治

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

喜歡都沒了！周揚青羅昊真的分手　「男生可能喜歡溫柔的...」她講到低頭

喜歡都沒了！周揚青羅昊真的分手　「男生可能喜歡溫柔的...」她講到低頭

直擊鄧佳華上工Day1提早1hr準備 2辣妹圍身幫秤米：請清寒民眾來領

直擊鄧佳華上工Day1提早1hr準備 2辣妹圍身幫秤米：請清寒民眾來領

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面