豐年國小枋淑婷、海端國中黃美玲　獲選優良特殊教育人員

▲台東海端國中黃美玲獲選優良特殊教育人員。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣豐年國小枋淑婷及海端國中黃美玲2位教師皆深耕特教領域10年餘，獲選教育部今年度優良特殊教育人員，台東縣長饒慶鈴特別頒贈紅榜恭賀，並表示，今年國中、國小、幼兒園組（含完全中學國中部），全國共18名教師獲頒肯定，台東縣杏壇與有榮焉，共計2名教師位列其中，枋淑婷及黃美玲10多年來，對於工作的熱忱及教學堅持的初衷不曾改變，此次獲教育部肯定實至名歸。

台東縣府教育處表示，枋淑婷投身特殊教育14年，歷經資源班、特教班及巡輔班3種不同班型的挑戰，參與許多孩子的生命歷程，深深地體會到特殊教育最迷人之處，莫過於尊重孩子的獨特性，根據孩子的需求，提供適性教學設計，從而發現孩子的亮點，培育出獨一無二的全人。

▲台東豐年國小枋淑婷獲選優良特殊教育人員。（圖／記者楊漢聲翻攝）

另一位獲表揚者的海端國中黃美玲，從事特殊教育16年，因有感偏鄉師資結構的失衡與不足，除主修的藝術與人文領域外，陸續進修語文領域(國文)及綜合領域(家政)教師資格，並精進輔導專業能力。多年來不間斷地擔任認輔教師，更利用課後時間指導學習困難學生，對學生的愛與熱忱不言而喻。

此外，黃美玲也積極深入部落，推動家庭教育，辦理各項親職課程，不但獲頒教育部105年推展家庭教育績優個人獎，更得學區內家長的喜愛與尊重，近年黃老師推動適應體育，擔任校內適應體育滾球教練，109學年度率隊獲得全國身障運動會滾球項目女子組第一名及第三名佳績。

教育處指出，特殊需求的孩子就像夜空中的點點繁星，老師們用教育的光照射在孩子身上時，就能幫助他們發揮潛能、展露光彩，讓每個孩子適得其所、肯定自我，是教育最美的畫面，感謝所有老師的付出及不辭辛勞的教導，也感恩與肯定2位獲獎老師為特殊教育的無私奉獻。



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