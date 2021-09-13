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驚險！苗栗2車擦撞1車衝民宅冒白煙　屋主拿滅火器狂噴

▲張男所駕駛的白色自小客車和休旅車發生擦撞，整輛車衝進民宅，車頭還冒出陣陣白煙，屋主趕緊拿滅火器出來幫忙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲張男所駕駛的白色自小客車和休旅車發生擦撞，整輛車衝進民宅，車頭還冒出陣陣白煙，屋主趕緊拿滅火器出來幫忙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市13日上午發生2車擦撞後衝入民宅意外；1輛由張男（58歲）所駕駛白色自小客車，行經頭份市忠孝一路時，與對向林男（50歲）所駕駛的休旅車發生擦撞；隨後張男失控撞破路邊鐵門，衝進民宅內，車頭冒出陣陣白煙，附近民眾見狀後趕緊拿滅火器噴灑，並通知消防隊前來處理，所幸只造成2人輕傷，詳細原因還在釐清中。

苗栗縣消防局表示，13日上午7時33分接獲報案，稱在頭份市忠孝一路上發生自小客車衝撞民宅事件，立刻派遣頭份救災車組，水箱車、器材車及救護車各1輛前往現場。抵達時發現雙方駕駛已自行脫困，但路旁車庫鐵捲門遭張男攔腰撞彎，車庫中的汽車亦受到損害，車頭部份冒出陣陣白煙，黃姓屋主趕緊拿滅火器往車頭噴灑。

▲▼消防人員抵達後先將引擎箱電池連接線剪斷，再朝引擎灑水降溫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼消防人員抵達後先將引擎箱電池連接線剪斷，再朝引擎灑水降溫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼消防人員抵達後先將引擎箱電池連接線剪斷，再朝引擎灑水降溫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

消防人員指出，由於衝入民宅的汽車車上鑰匙無法拔出，先用破壞剪將引擎箱電池連接線剪斷，再出一水線朝引擎灑水降溫，確認現場無為害後，救護車再將2人送往醫院，所幸沒有大礙。警方也對雙方進行酒測，皆無酒精反應，至於詳細肇事原因，還需調查釐清中。

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