逆向超車療癒結局影片曝　後車駕駛吐5字網笑「侮辱性極強」

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

北宜公路、106縣道、台七乙線被視為新北市跑山三大聖地，平時除了吸引不少車友，也有部分改裝族會在晚上跑去飆車。一名網友在YouTube頻道上傳一段「0912台七乙飆仔現世報」的車禍影片，影片中的駕駛被橘色轎車高速超車後，沒想到對方後來竟然自撞山壁，駕駛還停下來詢問「需要幫忙嗎？」短短33秒笑翻不少網友，「這句話攻擊性不大，但侮辱性極強。」

影片中，只見駕駛原本好好行駛在道路上，突然傳來一聲巨響，一輛橘色轎車從畫面左下角竄出，逆向高速超車，接著畫面一跳轉，大約7分鐘之後駕駛再度遇到橘色轎車，沒想到對方自撞山壁，整輛車反轉180度、車頭毀損，橘車駕駛正站在路邊等待救援。

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▲橘車駕駛站在愛車前，疑似正在等待救援。（圖／翻攝自Facebook／八卦村-行車紀錄器影片上傳中心）

此時，被超車的駕駛緩緩停下來，並開窗詢問一句「需要幫忙嗎？」但被橘車駕駛婉拒了，他便自行離去。上傳者將這段行車紀錄器畫面剪輯成33秒的短片，並命名為「20210912台七乙飆仔現世報車禍」，影片上傳後不僅在YouTube頻道掀起熱烈討論，還被轉貼到臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」。

網友們紛紛留言表示，「『需要幫忙嗎？』這句話攻擊性不大，但侮辱性極強」、「『需要幫忙嗎？』有夠嘲諷」、「哈哈笑死」、「搖下車窗大笑3聲」、「真療癒」。還有人提醒別忘了檢舉橘車駕駛違反《道路交通管理處罰條例》第48條第1項第2款；對此，上傳者留言回應，「怎麼可能不檢舉。」

▼網友留言提醒原PO記得檢舉，原PO（紅框）表示「怎麼可能不檢舉」。（圖／翻攝自YouTube）