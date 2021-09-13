預拌混凝土車過彎翻覆　水泥洩滿地！吊車救援卻鋼纜斷裂

▲韓男所駕駛的預拌混凝土車，因轉彎不慎失控翻覆，車上混凝土也洩漏一地，造成北上交通一度中斷。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

1輛由韓姓男子（34歲）所駕駛的預拌混凝土車，11日上午行經台61線苗栗竹南崎頂路口時，因轉彎不慎失控撞上分隔島後翻覆，造成韓男四肢及身上多處挫傷，車上的混凝土也洩漏一地，北上車道也暫時封閉無法通行，所幸沒有波及附近民眾，經酒測後韓男酒測值為零，至於詳細責任歸屬，還待釐清中。

據了解，這輛預拌混凝土車行經苗栗縣竹南鎮仁愛路與台61線路口時，綠燈亮後準備右轉進入台61線側車道時，疑似車速過快重心不穩，向左側翻覆滑行，側翻在快車道上，翻覆前2秒，剛有一輛機車通過，差一點釀成大禍。所幸僅手腳挫傷，警方到場前已自行脫困。

警方表示，車輛翻覆時路口紅綠燈號誌也被撞壞，車上的混凝土及油漬也流洩一地，車輛所屬廠商及警方積極聯繫工程車輛到場逐一排除，過程中因為翻覆的預拌混凝土車滿載混凝土，吊車在救援時，還發生鋼纜斷裂的插曲，還好現場管制得宜，未有發生其他意外。

另外，交通隊也調度9名警力到場，封閉北上快車道，引導指揮車輛改道側車道通行，同時公路總局第二區養護工程處也派遣防撞車到場協助，而肇事車輛所屬公司亦自行聯繫3輛大型吊車拖吊及水車到場清洗路面，北上快車道封閉將近3個半小時，在下午2時30分許才排除交通障礙，重新開放通行。

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