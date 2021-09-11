台南疫情76天+0　黃偉哲：中秋雙北及桃園返鄉者可免費索取快篩試劑

▲台南市長黃偉哲指出，9月17至20日自雙北及桃園返鄉無症狀者，可憑身分證和車票憑證，免費向台南市5區衛生所，索取家用快篩試劑進行快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，台南疫情76天+0，為加強中秋防疫，9月17至20日自雙北及桃園返鄉無症狀者，可憑身分證和車票憑證，免費向台南市5區衛生所，索取家用快篩試劑進行快篩，如陽性請連絡衛生局進一步就醫。

黃偉哲市長指出，為協助中秋連假返鄉之台南市民檢測自身健康情形，9月17至20日自雙北及桃園返回台南之台南市市民，無症狀者可以憑身分證和搭乘期間為9月17至20日的車票憑證，至5區衛生所免費索取家用快篩試劑，領取時間為9月17日至9月20日每日上午8時30分至12時，可領取地點為東區衛生所、永康區衛生所、新營區衛生所、麻豆區衛生所、歸仁區衛生所。



如篩檢結果為陽性，請撥打防疫專線06-2880180，由衛生局安排就醫；如結果為陰性者，請持續落實防疫措施，做好自我健康監測；另，如已出現呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者，請儘速至醫療院所就醫篩檢。

台南市衛生局長許以霖指出，BNT疫苗在國內目前核准適用年齡為12歲以上，屬於mRNA疫苗，每瓶可施打6劑，需以-60至-90℃冷凍儲存，並以2至8℃環境冷運冷藏，使用期限為出貨配送日起28天內。BNT疫苗不得與其他疫苗同時接種，與流感疫苗建議間隔至少7天，與其他疫苗建議接種間隔至少14天。

臨床試驗顯示BNT疫苗接種第二劑之副作用發生比率高於第一劑，可能發生反應有頭痛、腹瀉、關節痛、肌痛、注射部位疼痛腫脹、疲勞、畏寒、發燒及噁心，通常輕微並於數天內消失；如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速等不適症狀，或接種後28天內出現疑似心肌炎或心包膜炎的症狀例如：急性和持續性胸痛、呼吸急促或心悸，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗。

許以霖說，台南市今年展開COVID-19疫苗接種作業至10日止，已接種924438劑次COVID-19疫苗，人口涵蓋率43.9％；第二劑涵蓋率5.6％；劑次涵蓋率49.5％。

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