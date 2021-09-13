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11年來不中斷　蔡淑惠中秋送暖603位弱勢學童感受溫情

▲台南市議員蔡淑惠帶領南區365南區婦女會，在真善美、郡王獅子會、南區鹽埕里愛心會力挺下，603份紅包和蛋糕，如期送到南區和安平區生活困境小朋友手中。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員蔡淑惠帶領南區365南區婦女會，在真善美、郡王獅子會、南區鹽埕里愛心會力挺下，603份紅包和蛋糕，如期送到南區和安平區生活困境小朋友手中。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員蔡淑惠帶領365南區婦女會，讓中秋送暖活動邁入第11年，去年有589位小朋友感受到這份溫馨，今年弱勢小朋友人數增加到603位，但在真善美、郡王獅子會、南區鹽埕里愛心會力挺下，603份紅包和蛋糕，仍如期在中秋節前夕，送到南區和安平區生活困境小朋友手中，讓孩子親自感受社會的溫情。

中秋送暖活動在議會登場，主辦365南區婦女會和捐贈的獅子會、愛心會嘉賓和十三所安平區和南區的校長，讓會場充滿溫暖的人氣。

蔡淑惠表示，很多事業體在這波疫情中都受到衝擊，可是他們仍願意慷慨解囊，其中郡王獅子會會長的夫人去年參與送暖活動，今年特別提醒會長不管疫情如何變化企業面對多少難關，一定要贊助這有意義的活動，在這麼多有愛心的獅友和愛心會朋友伸出援手下，中秋送暖活動才可以順利進入第11年，她真的「足感心」。

蔡淑惠指出，中秋送暖真義就是希望生活在困頓中的小朋友，能在月圓人團圓的佳節親自收到這份禮，而不是由父母親代管，親身感受到社會各界的關懷，未來長大後也能回饋弱勢，去年有589位小朋友收到溫馨禮，今年共送出603份的紅包和蛋糕，分別送到日新、永華、志開、省躬、龍崗、喜樹、新興、石門、安平、西門、新南、億載和大同國小，十三所學校弱勢小朋友手中。

億載國小校長林志政說，感謝蔡淑惠議員能持續11年邀集一群有善心和義舉的團體，對生活在黑暗角落的弱勢學童奉獻出愛心，校長們真的是非常感恩，希望這些孩子現在接受別人愛心，未來長大能培養能力幫助需要幫助的人。

蔡淑惠感謝校長們照顧弱勢孩子，這些經濟弱勢的孩子在這波有時需要遠距教學的疫情中，家中可能無法提供電腦，也無法上網，有這種情況，她跟南區365南區婦女會會出面協助，絕不讓弱勢孩子的受教權受到影響。

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