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快訊／日累積雨量僅8mm！明霸克露橋便道「開通19天」就遭沖毀

▲▼明霸克露橋便道才搶通19天，12日下午又遭土石流沖毀。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲明霸克露橋便道才搶通19天，12日下午又遭土石流沖毀。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄桃源區明霸克露橋8月7日遭洪水沖斷，公路總局經過17天搶通便道，未料，12日下午4點，玉穗溪大量土石下衝，後續又發生第二、第三波土石流，造成玉穗溪口便道掩埋。甲仙工務段初估，掩埋長度約200公尺，但過去24小時累計雨量僅8毫米，所幸便道實施預警性封閉，未造成人員傷亡。

甲仙工務段指出，因應璨樹颱風來襲，11日中午針對台20線南橫公路勤和至復興路段（即玉穗溪河床便道路段）實施預警性封閉，截止9月12日中午為止，觀測玉穗溪上游雨量，24小時累積雨量約僅8毫米，現場持續守視觀測，並於玉穗溪上游及河道出口布設監看人員及監視設備。

▲▼明霸克露橋便道才搶通19天，12日下午又遭土石流沖毀。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲玉穗溪上游土石流下衝。（圖／記者許宥孺翻攝）

12日下午約4點6分發現第一波玉穗溪大量土石流下衝，接續4點26分、4點28分發生第二、三波土石流，已將玉穗溪口便道掩埋，目前初估掩埋長度大約200公尺。玉穗溪出荖濃溪河口涵管便道亦遭淹沒。

甲仙工務段副段長呂修賢表示，施工單位為了強化便道抗災功能，於便道上游玉穗溪挖設沉砂空間充分發揮效用，讓土石流通過便道時溢流而過，以及下游側河道濬挖深槽流水路均有發揮一定功能，讓土石流大致受流槽限縮，把便道受損範圍降到最低。

呂修賢表示，由於颱風過後預報將產生西南氣流，高屏山區將有持續降雨，依之前搶通經驗，預計於9月14日開始進場搶通，預計搶通時間為9月20日。

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