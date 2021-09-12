快訊／日累積雨量僅8mm！明霸克露橋便道「開通19天」就遭沖毀

高雄市一名吳姓男子從左營高鐵站搭小黃回家的他，竟然把行李就忘在計程車上頭，而且他也記不得車牌跟駕駛的相關資訊，派出所女警翁佳妘調閱監視器終於找到了這部小黃，幫忙找回行李，這讓吳姓男子相當感謝翁佳妘，但不說你可能不知道，翁佳妘不只心細還膽大，曾經查獲卡賓槍，還拿槍抵住涉嫌嫌犯的臉。