偷3個愛心捐款箱跑150m清點「戰利品」　民眾指證：就是他！

▲男子趁店家不注意一口氣偷走3個愛心捐款箱。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄知名瑞豐夜市假日夜晚人來人往，突然有民眾攔下執行交通疏導員警說：「那個人好像偷錢！」，警方根據指引發現王姓男子趁店家沒注意時，偷了便當店3個愛心捐款箱，逃跑了約150公尺，就急著清點贓物，人贓俱獲，當場被逮捕。

▲男子偷走捐款箱，跑沒多久就急著清點贓款。（圖／記者洪靖宜翻攝）

監視器拍下，11日晚間9點多，33歲的王姓男子到瑞豐夜市附近的便當店，看沒人注意就大喇喇地從櫃檯一口氣就拿走兩個愛心捐款箱，偷了兩個還不夠，他回頭又拿了一個後趕緊開溜，但才跑不到150公尺，他立刻蹲在賣場前的騎樓下準備清點贓款。所幸有熱心民眾趕緊向警方通報：「那個人好像偷東西，蹲在那邊，他偷錢！」

▲警方調查，男子是偷竊慣犯。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方立刻上前逮捕王嫌，眼看逃不掉他只好乖乖就範，便當店店員也立刻追了上來，認出3個愛心捐款箱都是從他們店裡偷來的，順利將人逮捕歸案，清點3個愛心捐款箱約有2千多元，全案依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦，將人移送時，發現當天王嫌也因竊盜罪嫌同時遭士林地檢署發布通緝，從台北偷到高雄，最終還是無法逃過法網。

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