快訊／快刷存摺！金門5000元紓困金13日入帳　第2波8萬人受惠

記者許宥孺、林名揚／金門報導

金門縣政府日前表示，將針對縣民發放5000元紓困金，自9月1日受理申請迄今，第二階段約8萬人可領到紓困金，縣府12日宣布，13日起將陸續發放至指定金融帳戶。

▲金門縣府將發第二波5000元紓困金，9月13日匯入指定帳戶。（圖／記者林名揚翻攝）

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縣府指出，同時將發放簡訊通知至申請時所填寫之申請人手機門號。截至第二階段撥款，累計完成人數已逾11.2萬人次，撥款進度已達八成，相關進度可至線上申請系統查詢。

▲金門縣府發放5000元紓困金，累計已逾11萬人受惠。（圖／記者林名揚翻攝）

縣府表示，本波發放對象計有6萬3194人以線上系統提出申請，佔本波發放人數之79%。縣府指出，線上填寫容易出錯者為金融帳號輸入錯誤，導致審核速度拉長、金融帳戶戶名與申請人姓名不一致，若長時間發現仍為審核中，請縣民檢視申請時所填資料是否正確，縣府將會陸續發放簡訊通知請縣民逕自申請網站修正。

縣府提醒，線上申請限填本人金融帳戶，若匯入金融帳戶非本人，請循紙本或郵寄申請。本波匯款倘金融帳號提供有誤，遭銀行退匯，經縣府電話聯繫修正，無法取得聯繫者之款項將退回縣庫，屆時請申請人重新提出申請。

縣府表示，第三階段發放預計9月27日前，縣府秉持及時紓解民困之心，加快相關作業速度，紓困申請截止時間為110年9月30日，逾期不受理。

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