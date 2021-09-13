民進黨團支持駐美代表處正名台灣　「中國不應抗議也不該干涉」

▲民進黨立法院黨團書記長蔡適應。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

英國金融時報日前報導，美國正考慮台灣所提，將駐美代表處正名為「台灣代表處」，民進黨立法院黨團書記長蔡適應表示，中國政府未嘗不要用比較正面、樂觀的角度看待，台灣跟美國的更名行動是不分朝野、長期一起努力而來，他認為中國不應該抗議，也不應該干涉。

英國金融時報（Financial Times）10日報導，華府正在認真考慮台灣提出的請求，即將駐華盛頓的使節團駐所名稱由「台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office，Tecro）改為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。

民進黨團13日上午召開「提升疫苗覆蓋率，振興消費更安心」線上記者會，民進黨團幹事長劉世芳表示，不管是國民黨執政還是民進黨執政，外交人員在第一線非常辛苦，幫台灣爭取更多國際空間，民進黨團長久以來都非常感謝。

劉世芳說，現在傳出美國國務院正在審慎思考，讓台灣的駐美代表處可以正式更名，不論朝野黨團應該都要全力支持，全民更應該支持這樣的正向發展，讓台灣跟美國有越來越多相關的連結，民進黨團全力支持，而且樂觀其成。

蔡適應指出，台灣在1978年跟美國斷交，當時辦事處的名稱磋商非常久，1979年的正式名稱為「北美事務協調委員會駐美國辦事處」，完全聽不出來是哪個單位的駐美國辦事處，直到1994年在駐外人員的努力下，才改為「北美事務協調委員會駐美國台北經濟文化代表處」。

蔡適應再指，2019年「北美事務協調委員會」再度更名為「台灣美國事務委員會」，未來也期待「駐美國台北經濟文化代表處」能夠改為「駐美國台灣代表處」，這是不分朝野、長期以來一貫的努力，實在不應在作為國內政治上消費的工具。

蔡適應呼籲，在兩岸關係仍然不樂觀的狀況下，中國政府對於台灣這樣的更名，未嘗不要用比較正面、樂觀的角度看待，「兩岸關係能夠和緩、讓台灣的名稱能夠正名，不也表示出中國願意對台灣的善意嗎」，台灣跟美國的更名行動，是不分朝野、長期一起努力的，中國不應該抗議，也不應該干涉。

民進黨團副幹事長黃世杰則說，這是國內不分朝野共同努力的目標，不該用政治口水的方式消費，也呼籲中國政府，不要把這些國際事務，當作兩岸競爭的零和遊戲，這樣的態度非常不健康，這不是對誰的測試，而是實質外交的國際合作進展，期待中國政府能夠用成熟的態度看待這件事情。