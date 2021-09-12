鄭運鵬嗆江啟臣：做個用膝蓋講話的黨主席　在國民黨內比較吃香嗎

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

英國金融時報日前報導，美國正考慮台灣所提，將駐美代表處正名為「台灣代表處」，引來國民黨主席江啟臣質疑，「改名就能夠有疫苗嗎」。對此，民進黨立委鄭運鵬質疑，「做個只用膝蓋講話的黨主席，是在中國國民黨內比較吃香嗎？」

江啟臣11日受訪時表示，民眾現在最在乎的事，應該是打不到疫苗，以及國人第二劑疫苗在哪，「改名就能夠有疫苗嗎」，現在是要疫苗救人命的時候，不是做這些不務實的事，駐美代表蕭美琴若認為現在台美關係很好，就應該讓台灣已採購的莫德納疫苗趕快到貨。

鄭運鵬12日在臉書表示，「做個只用膝蓋講話的黨主席，是在中國國民黨內比較吃香嗎？」兩國雙邊關係的複雜，本來就不會是單一事件、單一時間在決定，國與國的利益，都是深思熟慮、截長補短的。

鄭運鵬說，真的考量國家利益的話，他請教江啟臣「九二共識」中國有撤飛彈嗎？中國有宣示不武力犯台嗎？主席連任選情告急不能怪別人，因為國民黨裡，只在比誰對美國比較刻薄、誰對中國膝蓋比較軟Q，真可悲。

英國金融時報（Financial Times）10日獨家報導，華府正在認真考慮台灣提出的請求，即將駐華盛頓的使節團駐所名稱由「台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office，Tecro）改為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。