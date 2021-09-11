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「你最近餵母奶？」女軍官見鮮肉口水狂流：奶怎那麼大...遭控性騷

▲▼南韓軍隊內，女兵遭性騷擾的案件頻傳。（示意圖，非當事人／達志影像／美聯社）

▲女性軍官出言性騷擾男性下屬，「你的奶怎麼那麼大」。（示意圖，非當事人／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

先前南韓空軍爆出一名女兵遭長官性騷後輕生的案例，加上影音串流平台Netflix的韓國影集《D.P：逃兵追緝令》熱播，引發社會對於軍中霸凌與性犯罪的重視。然而，近來南韓空軍又傳出性騷事件，一名女性軍官看到熱愛健身的男性下屬後，竟語出驚人，「你常餵母奶？為什麼你的胸部那麼大？」

根據韓媒《朝鮮日報》，一名在空軍本部法務室任職的40多歲女性中校（중령，南韓稱中領）A某，她在去年夏季時無意間看到30多歲的軍務員B某發達的大胸肌，於是隨口問道，「你最近是在餵母乳喔？為什麼你的胸部那麼大？」

據悉，B某平常的嗜好是上健身房運動，身為上級的長官A某突如其來的發問，令他感到驚慌失措。事後，他在與另一名長官進行面談時如實稟報該事，而軍方竟然直到今年8月才出動軍事警察（憲兵）進行調查。B某坦承，在聽到長官A某的提問後，確實感到性方面上的羞恥。

此外，B某還追加補充，除了性騷擾以外，還時常遭到A某在職場上的霸凌行為。

A某在與《朝鮮日報》進行通話時坦承，確實正因該案接受軍事警察調查，不過卻一再否認曾出言性騷擾下屬B某，「這個說法完全是捏造的！據我所知，當時一同待在辦公室的職員接受調查時，都向調查人員表示，從沒聽過這個說法。」

►《D.P》真實版！韓空軍「拿螺絲電鑽」性侵學弟 當眾猥褻女長官

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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